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Складські стелажі: надійність, вигода та сервіс під ключ

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  • 13:13, 17 квітня, 2025

Стелажі складські застосовують для облаштування цехів, торгових комплексів, станцій техобслуговування, майстерень, логістичних центрів, для раціонального використання їх площі і висоти, а також правильної організації технологічних процесів. Для цього в «ПРО-СТОК» м. Київ можна купити всі види даної категорії обладнання, від провідних українських та зарубіжних виробників.

Як правильно вибрати складські стелажі

Для того щоб приміщення було дійсно функціональним, і там було легко і зручно працювати, необхідно правильно його оснастити спеціальною технікою та обладнанням. І важливе значення тут мають стелажні системи і конструкції. Вибирати їх потрібно з огляду на такі чинники:

  • Площа приміщення і його висота;
  • Особливість проектування;
  • Специфіка товару, що зберігається;
  • Чи передбачається використання рокли, штабелерів, дизельних або електронавантажувачів;
  • Обсяги товарообігу.

Для оптимального облаштування складського приміщення в «ПРО-СТОК» можна купити стелажні системи різних видів - консольні, поличні (поличкові), набивні, палетні, мобільні, мезонін.

Кожен з них має свої конструкційні особливості та призначення. Зробити правильний вибір, а також коректно оформити замовлення завжди допоможуть менеджери компанії.

Купівля та оформлення замовлення в «ПРО-СТОК»

В даний час найкращу цінову пропозицію на покупку всіх видів складських стелажів пропонує «ПРО-СТОК». Співпраця з компанією має ряд переваг:

  • Великий досвід роботи у сфері комплектації складських приміщень;
  • Стелажі складські представлені виключно від відомих і перевірених виробників, що гарантує надійність та довговічність конструкцій;
  • Збалансована цінова політика, що дозволяє підібрати рішення для будь-якого бюджету;
  • Оперативна доставка в будь-який регіон та населений пункт країни незалежно від обсягу замовлення;
  • Можливість розробки індивідуального проекту під потреби конкретного складу.

Крім цього, тут можна замовити повне оснащення складу "під ключ", що включає професійну консультацію, проектування, постачання обладнання, його монтаж і подальше обслуговування. Компанія також надає послуги з демонтажу старих конструкцій і встановлення нових сучасних систем зберігання. Орієнтованість на кінцевий результат, високий професіоналізм співробітників, індивідуальний підхід до кожного клієнта та багаторічний досвід роботи роблять таку співпрацю максимально зручною, вигідною і безпечною. Доставка та реалізація проектів можлива в будь-якому місті України, включаючи найвіддаленіші населені пункти.

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