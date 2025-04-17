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На Миколаївщині зменшився агроекспорт, натомість імпорт техніки б’є рекорди

У перші два місяці 2025 року підприємства Миколаївської області експортували товарів на понад 90 мільйонів доларів, тоді як імпорт сягнув майже 110 мільйонів. Найбільше імпортували електричні машини, транспорт та реактори, при цьому скоротився експорт зернових.

Про це свідчать дані Головного управління статистики у Миколаївській області, пишуть «МикВісті».

У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, обсяг експорту збільшився на 48,7%, натомість імпорт зріс у 2,6 рази — на 160,7%. Це призвело до утворення негативного сальдо зовнішньої торгівлі у розмірі 19,8 мільйона доларів, хоча торік воно було позитивним — 116,5 мільйона. Коефіцієнт покриття імпорту експортом істотно погіршився — з 2,7 у 2024 році до 0,82 цьогоріч.

Інфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській областіІнфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській області

Зовнішньоторговельні операції проводилися з 86 країнами світу. Основними напрямками експорту були Італія, Іспанія, Туреччина, Алжир, Єгипет та Бельгія. Найбільше імпорту надходило з Китаю, Туркменістану, Австрії, Великої Британії, Ірландії, Бразилії та Польщі.

Європейський Союз залишається ключовим торговельним партнером: 62,4% експорту області та 35,4% імпорту припали саме на країни ЄС.

У зовнішній торгівлі Миколаївщини спостерігається падіння експорту агропродукції. Зокрема, поставки зернових культур зменшилися на 49% і склали 46,6 мільйона доларів. Експорт насіння та олійних культур впав на 43,7% — до 16,3 мільйона, а жирів та олій тваринного і рослинного походження — на 56,6%, до 12,6 мільйона доларів.

Інфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській областіІнфографіка: Головне управління статистики у Миколаївській області

У той же час імпорт техніки демонструє стрімке зростання. Найбільше зросли обсяги ввезення електричних машин — на 393,8%, до 22,4 мільйона доларів. Значно збільшився також імпорт засобів наземного транспорту (крім залізничного) — на 41,1%, на 14 мільйонів доларів та ядерних реакторів, котлів і машин — на 21,5%, що становить 12,1 мільйона доларів.

Раніше повідомлялось, що у березні в Миколаївській області найбільше подорожчали проїзд у міському транспорті — на 21,2% та яйця — на 18,1%, тоді як сало подешевшало на 8%. Загальний рівень інфляції в регіоні за місяць склав 1,4%.

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