Мамопластика і мастопексія: у чому різниця

Бажання змінити форму та розмір грудей може виникати у жінок з різних причин, наприклад через прагнення відновити естетичний вигляд молочних залоз після вагітності або ж позбутися асиметрії. Однак, перш ніж ухвалити рішення щодо проведення операції зі збільшення грудей, важливо зрозуміти, який саме вид хірургічного втручання буде максимально ефективним для досягнення бажаного результату. Існує декілька дієвих способів корекції молочних залоз, найбільш популярними серед яких є мамопластика та мастопексія. У цій статті ви дізнаєтеся, у чому полягає різниця між ними та як вибрати оптимальний варіант.

Мамопластика: ключові аспекти операції

Якщо ви хочете збільшити груди та надати їм більш підтягнутого та об’ємного вигляду, варто обговорити з лікарем можливість проведення мамопластики. Ця операція спрямована на корекцію форми та об’єму молочних залоз шляхом встановлення імплантів грудей або ж за допомогою використання власного жиру пацієнта (ліпофілінг).

Варіант імплантації грудей, який передбачає встановлення ендопротезів, стане оптимальним рішенням для різних пацієнтів. Наприклад, цей метод підійде для тих, хто бажає виправити виражену асиметрію або відновити молочну залозу після її видалення. Варто зазначити, що існують різні види імплантів, зокрема вони відрізняються:

за формою;

за розміром;

за наповненням;

за текстурою поверхні.

Перед проведенням операції важливо вибрати найкращий варіант відповідно до індивідуальних особливостей пацієнтки, як-от статура та ширина грудної клітки.

Мамопластика – це операція, яка допомагає отримати довготривалий результат, здобути омріяні форми та позбутися комплексів. Але зважайте, що успішне здійснення хірургічного втручання передбачає ретельний вибір клініки, адже кваліфікація хірургів, сучасність обладнання і низка інших аспектів є надзвичайно важливими для досягнення бажаного результату. Тож, якщо ви ухвалили рішення змінити форму та об’єм грудей, варто зробити мамопластику в Цертус – клініці пластичної хірургії, де краса створюється руками кращих професіоналів.

Що таке мастопексія

Якщо у пацієнта спостерігається асиметрія молочних залоз, їх опущення, зміна контуру та форми, втрата пружності чи гіпоплазія, у цьому разі варто провести мастопексію – операцію, яка допоможе підняти обвислі груди. Такий вид хірургічного втручання підійде, якщо ви прагнете покращити форму молочних залоз, не змінюючи їх об’єму. Техніку проведення операції визначає хірург відповідно до ступеня вираженості дефекту та інших чинників. Зробити підтяжку грудей в Києві також можна в клініці Certus. Щоб дізнатися детальну інформацію та записатися на консультацію, відвідайте сторінку https://certus.com.ua/ua/services/esteticheskaya-khirurgiya/grud/podtjazhka-grudi-2/

Тож, якщо ви хочете підтягнути груди чи змінити їх розмір, варто записатися на консультацію до хірурга в Certus. Лікар проведе детальну діагностику ваших грудей і визначить оптимальний спосіб корекції. Крім того, на консультації ви зможете дізнатися пластичної операції грудей ціну та призначити дату хірургічного втручання.