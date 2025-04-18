Японія передасть Україні ₴3 млрд кредитних коштів

Україна отримає від Японії 3 мільярди доларів кредитних коштів. Фото: Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду про надання Україні кредиту обсягом до 471,9 мільярдів японських єн (близько 3 мільярдів доларів).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько 50 мільярдів доларів.

Також додали, що кредит буде обслуговуватися і погашатися за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Фінансування надається на 30 років. Залучені кошти будуть спрямовані для підтримки пріоритетних бюджетних потреб і сприяння відбудові та розвитку країни.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, за три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на суму понад 8,5 мільярдів доларів.

Нагадаємо, Україна отримає грант від Японії в розмірі 8,8 мільярда японських єн, або близько 58 мільйонів доларів.