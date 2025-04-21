На Херсонщині жителям компенсували понад ₴142 млн за повністю знищене житло

Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція

На Херсонщині продовжують виплачувати допомогу людям, чиї будинки були знищені через війну. Від початку року жителі області подали 366 заяв на компенсацію за пошкоджене житло в межах державної програми «єВідновлення».

Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, відповідна комісія погодила — 166 виплат, а загальна сума становить майже 29 мільйонів гривень.

Також, за його словами, мешканці подали 750 заяв на компенсацію за повністю знищені оселі, частина з них вже отримали компенсацію.

— Подано 750 заяв за знищене житло. 118 людей отримали житлові сертифікати на понад 142 мільйони гривень, — розповів Олександр Прокудін.

Раніше повідомлялось, що на Херсонщині через повномасштабне вторгнення та постійні російські обстріли знищено або пошкоджено близько 35 тисяч цивільних об'єктів.