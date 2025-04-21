На Херсонщині жителям компенсували понад ₴142 млн за повністю знищене житло
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- Світлана Іванченко
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20:02, 21 квітня, 2025
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На Херсонщині продовжують виплачувати допомогу людям, чиї будинки були знищені через війну. Від початку року жителі області подали 366 заяв на компенсацію за пошкоджене житло в межах державної програми «єВідновлення».
Як повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, відповідна комісія погодила — 166 виплат, а загальна сума становить майже 29 мільйонів гривень.
Також, за його словами, мешканці подали 750 заяв на компенсацію за повністю знищені оселі, частина з них вже отримали компенсацію.
— Подано 750 заяв за знищене житло. 118 людей отримали житлові сертифікати на понад 142 мільйони гривень, — розповів Олександр Прокудін.
Раніше повідомлялось, що на Херсонщині через повномасштабне вторгнення та постійні російські обстріли знищено або пошкоджено близько 35 тисяч цивільних об'єктів.
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