«Масштаби руйнувань на Херсонщині — жахливі і продовжують зростати щодня», — начальник ОВА

Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція

На Херсонщині через повномасштабне вторгнення та постійні російські обстріли знищено або пошкоджено близько 35 тисяч цивільних об'єктів. Під ударами опиняються житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пишуть «МикВісті».

— Масштаби руйнувань на Херсонщині жахливі і вони продовжують зростати щодня. Загалом в області пошкоджено або знищено близько 35 тисяч цивільних обʼєктів, це і житло, школи, дитячі садки, лікарні, — сказав Олександр Прокудін.

Він зазначив, внаслідок російських атак лише за останній місяць на Херсонщині загинули 19 людей, ще 120 дістали поранення, зокрема троє дітей. Найчастіше удари завдаються дронами та артилерією по визволених громадах.

Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція

— У нас не було жодного дня, щоб по наших містах і селах не прилетіло. З моменту деокупації ворог випустив більше півмільйона снарядів по Херсонщині. Вони б'ють по звільнених громадах з усього озброєння, що мають. Б'ють по всім об'єктам цивільної та критичної інфраструктури, просто тероризують населення, — розповів він.

За його словами, попри щоденні обстріли на Херсонщині не зупиняється відновлення. Наразі відремонтували понад 5,7 тисячі об’єктів.

Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція Наслідки російських атак по Херсонщині. Фото: Нацполіція

— Але попри щоденні удари армії РФ відновлення області не зупиняється ані на день. Нині відбудовано понад 5,7 тисяч цивільних об'єктів, серед яких більше 5,3 тисяч — цивільні будинки, 30 багатоповерхівок, п'ять шкіл, сім дитячих садочків, 25 закладів охорони здоров'я. Не зупиняємось, — зазначив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, протягом минулої доби російська армія обстрілювала Херсон і понад тридцять населених пунктів області. Через обстріли одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.