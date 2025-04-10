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Російська армія обстріляла Херсонщину: зруйновані будинки, є загиблий і поранені

Обстріл Херсонщини, фото: Сергій НужненкоОбстріл Херсонщини, фото: Сергій Нужненко

Протягом доби російська армія обстрілювала Херсон і понад тридцять населених пунктів області. Через обстріли одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Під ударами опинилися, зокрема, Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Веселе, Високе, Гаврилівка, Дніпровське, Зеленівка, Кізомис, Козацьке, Львове, Микільське, Станіслав і Широка Балка, повідомили 10 квітня у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Атаки були спрямовані по житлових кварталах і критичній інфраструктурі. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 12 приватних осель і кілька автомобілів.

Крім того, вночі 10 квітня росіяни безпілотниками атакували Миколаїв. Уламки та вибухова хвиля пошкодили дев’ять багатоповерхівок, три автомобілі, 30 гаражів і адміністративну будівлю, виникли пожежі. Поранення отримали десять людей.

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