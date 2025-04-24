Україні на відновлення необхідно $17,3 млрд

Україна потребує 17,3 млрд доларів для пріоритетного відновлення. Фото: Мінфін

Україна потребує 17,3 мільярда доларів для пріоритетного відновлення у 2025 році, але наразі вдалося залучити лише 7,4 мільярда доларів.

Про це повідомила заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова під час Весняних зборів МВФ та Світового банку у Вашингтоні 23 квітня, повідомили у Мінфіні.

Вона зазначила, що ці кошти були отримані завдяки державному бюджету та підтримці донорів, проте для повного фінансування не вистачає ще 10 мільярдів доларів.

Пріоритетними напрямками фінансування є житло, енергетика, соціальна та критична інфраструктура (транспорт, тепло й водопостачання), а також соціальний захист.

На засіданні Ради партнерів Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) було зазначено, що станом на кінець 2024 року Світовий банк через фонд URTF залучив близько 2 мільярди доларів для підтримки України. З цієї суми Україна вже отримала 1,2 мільярда доларів у вигляді грантів, що також допомогло розблокувати 6,2 мільярда доларів додаткового фінансування для відновлення та реформ.

У Міністерстві фінансів підкреслили, що проєкти, підтримані URTF, охопили 20 мільйонів українців.

Нагадаємо, що Уряд виділив 5,2 мільярда гривень на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів, серед яких — Посад-Покровське, розташований на межі Херсонської та Миколаївської областей.