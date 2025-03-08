Уряд виділив кошти на відбудову Посад-Покровського на Херсонщині

Село Посад-Покровське на Херсонщині, лютий 2023 року, фото: «МикВісті»

Уряд виділив 5,2 мільярда гривень на експериментальний проєкт комплексного відновлення п’яти населених пунктів, серед яких — Посад-Покровське, що розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Таке рішення Кабінет Міністрів України ухвалив під час засідання 7 березня, йдеться на урядовому кварталі.

Водночас до переліку потрапили також Бородянка на Київщині, Тростянець на Сумщині, Циркуни на Харківщині та Ягідне на Чернігівщині.

За словами прем'єр-міністра, ці кошти спрямують на капітальний ремонт та будівництво нового житла в громадах, а також відновлюватимуть та модернізовуватимуть тепло-, газо- і водопостачання, робитимуть реконструкцію транспортної та соціальної інфраструктури.

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Нагадаємо, що Кабмін також виділив додаткові 5 мільярдів гривень на 150 проєктів з відновлення у 12 регіонах. Серед них – ремонт та будівництво лікарень, шкіл, дитячих садочків, відновлення водопостачання і енергоефективність.

Частину цих коштів спрямували на проєкти з відновлення у Південноукраїнську – 16,6 мільйона гривень.

Відбудова Посад-Покровського

Село Посад-Покровське, що розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей, 8 місяців було на лінії зіткнення. Щодня жителі села нараховували від 350 до 500 прильотів.

Навесні 2023 року Посад-Покровське включили у проєкт з комплексної відбудови. Але роботи призупинили влітку 2024 року.

Але згодом стало відомо, що Кабмін знову виділив гроші на відбудову села. Загалом впродовж 2025 року за державні кошти у селі планують відновити 100 будинків.

Станом на січень 2025 року у Посад-Покровському жоден будинок не відбудований на 100%. Більшість зі 120 об’єктів, над якими працювали, готові лише на 20%.

А у лютому 225 року голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин пообіцяв показати у 2025 році швидкий результат з відбудови села Посад-Покровське.

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