«Ми швидко покажемо результат», — голова Держагентства відновлення про відбудову Посад-Покровського у 2025 році

Село Посад-Покровське на Херсонщині, лютий 2023 року, фото: «МикВісті»

Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин обіцяє показати у 2025 році швидкий результат з відбудови села Посад-Покровське, що розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей.

Про це він сказав 10 лютого під час дискусійної панелі про великі інфраструктурні проєкти, передає кореспондент «МикВісті».

Він нагадав, що раніше роботи з відбудови села призупинили через брак фінансування і назвав неефективним підхід, який тоді застосовувався.

— Він не дозволяв швидко, ефективно і прозоро реалізовувати такі проєкти. І ми бачили те, що на кінець 2024 року на цьому об'єкті, де в першу чергу потрібно побудувати 250 будинків для людей, в нас працювало в середньому 12-15 людей і одна-дві одиниці техніки. Це каже про те, що ми такими темпами будували б даний об'єкт приблизно років 100-150, — сказав Сергій Сухомлин.

Село Посад-Покровське на Херсонщині, лютий 2023 року, фото: «МикВісті»

Натомість, додав він, у цьому році Держагенство відновлення «достатньо швидко покаже результат» по цьому об'єкту.

— На сьогодні кожен день йде звірка по ресурсам, які працюють. На сьогодні на цьому об'єкті тільки техніки працює в середньому 36 одиниць. Я думаю, що в цьому році ми достатньо швидко покажемо результат по цьому об'єкту, — сказав він.

Відбудова Посад-Покровського

Село Посад-Покровське, що розташоване на межі Херсонської та Миколаївської областей, 8 місяців було на лінії зіткнення. Щодня жителі села нараховували від 350 до 500 прильотів.

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Навесні 2023 року Посад-Покровське включили у проєкт з комплексної відбудови. Але роботи призупинили влітку 2024 року.

Але згодом стало відомо, що Кабмін знову виділив гроші на відбудову села. Загалом впродовж 2025 року за державні кошти у селі планують відновити 100 будинків.

Станом на січень 2025 року у Посад-Покровському жоден будинок не відбудований на 100%. Більшість зі 120 об’єктів, над якими працювали, готові лише на 20%.

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