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Україна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію $2,6 млрд боргу, — Financial Times

Україна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію $2,6 млрд боргу. Фото: pixabayУкраїна не змогла домовитися з інвесторами про реструктуризацію $2,6 млрд боргу. Фото: pixabay

Україна цього тижня не змогла досягти угоди з власниками боргу на 2,6 мільярда доларів під час переговорів у Вашингтоні. Якщо домовленості не буде, країні загрожує дефолт.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на заяву Міністерства фінансів України.

У Мінфіні заявили, що після невдалих переговорів Україна розглядає всі доступні варіанти вирішення ситуації.

До кінця травня Київ має виплатити майже 600 мільйонів доларів за борговими зобов’язаннями. Якщо до того часу не буде досягнуто домовленостей щодо реструктуризації, питання дефолту стане актуальним.

Україна повинна виплачувати борг за варрантами — цінними паперами, випущеними в 2015 році в межах попередньої реструктуризації — якщо річне зростання її ВВП перевищує 3%. У 2023 році українська економіка перетнула цей поріг.

Однак у Мінфіні наголошують, що ці варранти більше не відповідають сучасним реаліям, враховуючи економічні наслідки війни.

«Ці варіанти створювалися для світу, якого більше не існує. Скромне зростання економіки у 2023 році—це не показник процвітання, а лише крихке відновлення після майже 30-відсоткового падіння, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії», — зазначили у відомстві.

Раніше повідомлялося, що у  2024 році єдиний реєстр боржників поповнився на 712 453 нових записів. Найбільше заборгованостей — це несплата штрафів за порушення правил дорожнього руху.

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