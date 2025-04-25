Платники Миколаївщини сплатили до бюджету понад ₴635 млн військового збору
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
20:09, 25 квітня, 2025
-
За перші три місяці 2025 року платники Миколаївської області сплатили до державного бюджету 635,2 мільйонів гривень військового збору.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Зазначається, це на 434,6 мільйонів гривень, або у 3,2 разів більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
За інформацією податкової служби, частка військового збору в загальних надходженнях до держбюджету з Миколаївщини становить 16,6%.
Нагадаємо, у січні-лютому 2025 року платники податків Миколаївщини сплатили до державного бюджету понад 410 мільйонів гривень військового збору.
Останні новини про: ДПС у Миколаївській області