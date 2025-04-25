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Платники Миколаївщини сплатили до бюджету понад ₴635 млн військового збору

Військові на головній площі Миколаєва. Фото: «МикВісті»Військові на головній площі Миколаєва. Фото: «МикВісті»

За перші три місяці 2025 року платники Миколаївської області сплатили до державного бюджету 635,2 мільйонів гривень військового збору. 

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, це на 434,6 мільйонів гривень, або у 3,2 разів більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

За інформацією податкової служби, частка військового збору в загальних надходженнях до держбюджету з Миколаївщини становить 16,6%.

Нагадаємо, у січні-лютому 2025 року платники податків Миколаївщини сплатили до державного бюджету понад 410 мільйонів гривень військового збору.

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