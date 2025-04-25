Світовий банк надасть Україні $70 млн на підтримку енергосистеми
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- Даріна Мельничук
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22:25, 25 квітня, 2025
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Світовий банк надасть Україні 70 мільйонів доларів для підтримки стабільності роботи української енергосистеми.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Він розповів, що відповідну угоду 25 квітня підписали у Вашингтоні з керівною директоркою банку Анною Б’єрде.
«Кошти будуть використані для придбання систем зберігання енергії компанією «Укргідроенерго». Це дозволить створювати запас електроенергії та посилить нашу енергетичну стійкість», — додав Денис Шмигаль.
Нагадаємо, Україна потребує 17,3 мільярда доларів для пріоритетного відновлення у 2025 році, але наразі вдалося залучити лише 7,4 мільярда доларів.
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