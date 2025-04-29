Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴40 млн акцизного податку з продажу алкоголю

Головний проспект Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За перші три місяці цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали 40,6 мільйонів гривень акцизного податку від роздрібної торгівлі алкогольних напоїв.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

У податковій службі відзвітували, що з метою боротьби з тіньовим обігом алкоголю протягом звітного періоду провели 57 перевірок підприємців. За їх результатами штрафи склали 3,2 мільйона гривень, половина з яких, 1,6 мільйона гривень, вже сплачена до бюджету.

У відомстві також нагадали, що підприємці щомісяця сплачують 5% акцизного податку з роздрібного продажу алкогольних напоїв за наявності відповідної ліцензії. Усі надходження від цього податку залишаються у бюджетах територіальних громад, на території яких проводиться торгівля.

Нагадаємо, що за перші два місяці року підприємці Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 29,3 мільйонів гривень акцизу.