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Понад ₴41 млн штрафів нарахували перевантаженим фурам

Система зважування у русі WIM на вʼїзді до Миколаєва. Фото:Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській областіСистема зважування у русі WIM на вʼїзді до Миколаєва. Фото:Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

За перший квартал цього року комплекси WIM нарахували перевантаженим фурам 41,3 мільйона гривень штрафів. 

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

Найбільше порушень зафіксовали у трьох областях: Київській — 623, Дніпропетровській — 279, Полтавській — 132.

Як зазначили в міністерстві, зібрані штрафи за масштабами еквівалентні вартості ремонту близько п'яти кілометрів дорожнього покриття суцільною картою, додали у відомстві.

Раніше повідомлялось, що на обслуговування комплексів зважування в русі WIM на дорогах Миколаївської області планують витратити 4,6 мільйона гривень. 

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