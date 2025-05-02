Понад ₴41 млн штрафів нарахували перевантаженим фурам
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- Світлана Іванченко
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18:47, 02 травня, 2025
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За перший квартал цього року комплекси WIM нарахували перевантаженим фурам 41,3 мільйона гривень штрафів.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
Найбільше порушень зафіксовали у трьох областях: Київській — 623, Дніпропетровській — 279, Полтавській — 132.
Як зазначили в міністерстві, зібрані штрафи за масштабами еквівалентні вартості ремонту близько п'яти кілометрів дорожнього покриття суцільною картою, додали у відомстві.
Раніше повідомлялось, що на обслуговування комплексів зважування в русі WIM на дорогах Миколаївської області планують витратити 4,6 мільйона гривень.
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