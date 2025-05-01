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Служба відновлення збирається витратити ₴4,6 млн на обслуговування систем зважування фур у русі WIM на Миколаївщині

Система зважування у русі WIM на вʼїзді до Миколаєва. Фото:Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській областіСистема зважування у русі WIM на вʼїзді до Миколаєва. Фото:Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області

На обслуговування комплексів зважування в русі WIM на дорогах Миколаївської області планують витратити 4,6 мільйона гривень. 

Про це свідчать дані системи електронних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Замовник робіт — Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області. 

Підрядник, згідно тендерної документації, повинен буде до 31 грудня 2025 року займатися обслуговуванням чотирьох автомобільних доріг в області:

  • Н-24 Благовіщенське — Миколаїв (через Вознесенськ);
  • М-14 Одеса — Мелітополь — Новоазовськ;
  • Н-11 Дніпро — Миколаїв (через Кривий Ріг); 
  • Н-14 Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв.

Зокрема, підрядник має забезпечити Інтернет на WIM-пунктах, відеоспостереження та пультову охорону, щомісячне технічне обслуговування обладнання пунктів, моніторинг їх роботи, шліфування датчиків ваги автоматичних пунктів та інше.

Наразі Служба відновлення області чекає на підписання договору на надання цих послуг з полтавською компанією «Техінжиніринг К», яка єдина взяла участь у тендері. 

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, «Техінжиніринг К» працює майже 6 років. Основний вид діяльності компанії — ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування. 

«Техінжиніринг К» отримує тендери на ремонт автомобільних доріг та обслуговування пунктів габаритно-вагового контролю у русі WIM від служб автомобільних доріг різних областей України. З початку року компанія отримала підрядів на роботи на 3,1 мільйона гривень. 

Нагадаємо, з січня 2025 року на під’їзді до Миколаєва запрацював комплекс зважування в русі (WIM). Він автоматично контролює вагу вантажівок, які їдуть дорогою, без зупинки транспорту.

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