Як перейти від ручного тестування до автоматизації: покроковий план для початківців

Сфера забезпечення якості програмного забезпечення (QA) постійно розвивається, і одним із ключових трендів останніх років є зростання ролі автоматизації тестування. Компанії все частіше впроваджують автоматизовані підходи для підвищення ефективності процесів тестування, прискорення випуску продуктів та оптимізації використання ресурсів. Для мануальних тестувальників це відкриває нові перспективи та виклики. Перехід в автоматизацію – це не просто зміна інструментів, це крок до розширення компетенцій та підвищення власної цінності на ринку праці.

Крок 1: Оцінка готовності та визначення мети

Перш ніж занурюватися у світ коду та фреймворків, важливо провести чесний самоаналіз та визначити власну готовність до переходу. Автоматизація тестування – це не просто наступний рівень у QA, це напрям, що вимагає певного складу розуму та готовності до постійного навчання технічних дисциплін.

Почніть з оцінки своєї мотивації. Чому саме ви хочете перейти в автоматизацію? Чи це бажання вищої зарплати, прагнення до технічного розвитку, інтерес до програмування, чи, можливо, тиск ринку? Сильна внутрішня мотивація, заснована на щирому інтересі до технічних аспектів, буде вашим головним рушієм на цьому шляху, особливо коли ви натрапите на перші труднощі.

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Далі, оцініть свої поточні знання та навички. Наскільки глибоко ви розумієте теорію тестування? Чи володієте ви техніками тест-дизайну? Чи маєте досвід роботи з інструментами для тестування API (як Postman), базами даних (SQL запити), чи інструментами розробника в браузері (DevTools)?. Ці знання, набуті під час ручного тестування, стануть міцним фундаментом для автоматизації.

Будьте реалістами щодо часу та ресурсів, які ви готові інвестувати в навчання. Вивчення програмування та інструментів автоматизації потребує значних зусиль та регулярної практики. Чи є у вас можливість виділяти кілька годин на тиждень або навіть на день для навчання та виконання практичних завдань?

На основі самоаналізу поставте собі SMART-цілі: конкретні (Specific), вимірні (Measurable), досяжні (Achievable), релевантні (Relevant) та обмежені в часі (Time-bound). Наприклад: "Протягом наступних 3 місяців вивчити основи Python та написати 5 простих автотестів для форми логіну на тестовому сайті", "До кінця року пройти курс з Selenium WebDriver та автоматизувати 10 регресійних тест-кейсів на поточному проєкті". Чіткі цілі допоможуть структурувати процес навчання та відстежувати прогрес.

Важливо розуміти, що перехід в автоматизацію – це марафон, а не спринт. Не очікуйте миттєвих результатів. Вивчення програмування може бути складним, і на шляху будуть труднощі. Встановлення реалістичних очікувань та наявність довгострокової мотивації допоможуть уникнути вигорання та розчарувань, коли ви зіткнетеся зі складністю коду чи налагодження тестів. Чесна оцінка готовності на старті – це запорука успішного та менш стресового переходу.

Крок 2: Формування технічного фундаменту

Перехід до автоматизації вимагає здобуття нових технічних знань та навичок. Це основа, на якій будуватиметься ваша подальша кар'єра QA Automation інженера.

Основи програмування:

Розуміння базових концепцій програмування є критично важливим. Незалежно від обраної мови, вам знадобляться знання про:

Змінні та типи даних: Як зберігати та розрізняти інформацію (числа, текст, булеві значення). Це необхідно для роботи з тестовими даними та результатами.

Як зберігати та розрізняти інформацію (числа, текст, булеві значення). Це необхідно для роботи з тестовими даними та результатами. Умови (if-else): Як створювати логічні розгалуження в тестах для перевірки різних станів системи або виконання різних дій залежно від обставин.

Як створювати логічні розгалуження в тестах для перевірки різних станів системи або виконання різних дій залежно від обставин. Цикли (for, while): Як автоматизувати повторювані дії, наприклад, перевірку елементів у списку, заповнення таблиць даними або виконання тесту з різними наборами вхідних значень.

Як автоматизувати повторювані дії, наприклад, перевірку елементів у списку, заповнення таблиць даними або виконання тесту з різними наборами вхідних значень. Функції/Методи: Як структурувати код, розбиваючи його на логічні блоки для повторного використання, покращення читабельності та полегшення підтримки тестів.

Як структурувати код, розбиваючи його на логічні блоки для повторного використання, покращення читабельності та полегшення підтримки тестів. Основи ООП (Об'єктноорієнтоване програмування): Розуміння класів, об'єктів, інкапсуляції, наслідування та поліморфізму є важливим для побудови масштабованих та гнучких тестових фреймворків, особливо при використанні таких патернів, як Page Object Model (POM).

Вибір першої мови програмування:

Існує кілька популярних мов, що використовуються в автоматизації тестування:

Python: Часто рекомендується для початківців завдяки відносно простому синтаксису та великій кількості бібліотек для тестування.

Часто рекомендується для початківців завдяки відносно простому синтаксису та великій кількості бібліотек для тестування. Java: Дуже поширена в корпоративному середовищі, має строгу типізацію та потужну екосистему.

Дуже поширена в корпоративному середовищі, має строгу типізацію та потужну екосистему. JavaScript: Незамінна для тестування фронтенду, особливо з сучасними фреймворками типу Cypress та Playwright.

Не варто гнатися за всіма мовами одразу. Краще обрати одну, яка вам більше до вподоби або яка використовується на вашому поточному проєкті (якщо є така можливість), і добре її освоїти.

Ключові інструменти та фреймворки:

Ознайомтеся з основними інструментами, що використовуються в індустрії:

Selenium WebDriver: Де-факто стандарт для автоматизації веббраузерів, підтримує багато мов.

Де-факто стандарт для автоматизації веббраузерів, підтримує багато мов. Cypress: Сучасний JavaScript-фреймворк для end-to-end тестування вебдодатків, відомий своєю швидкістю та зручністю налагодження.

Сучасний JavaScript-фреймворк для end-to-end тестування вебдодатків, відомий своєю швидкістю та зручністю налагодження. Playwright: Розроблений Microsoft, потужний інструмент для автоматизації браузерів (Chromium, Firefox, WebKit) з єдиним API, підтримує JavaScript/TypeScript, Python, Java, C#.

Розроблений Microsoft, потужний інструмент для автоматизації браузерів (Chromium, Firefox, WebKit) з єдиним API, підтримує JavaScript/TypeScript, Python, Java, C#. Appium: Стандарт для автоматизації тестування мобільних додатків (iOS, Android).

Принципи тест-дизайну для автоматизації:

Автоматизовані тести вимагають більш ретельного підходу до дизайну, ніж ручні:

Атомарність та Незалежність: Кожен тест повинен перевіряти одну конкретну функцію або сценарій і не залежати від результатів інших тестів.

Кожен тест повинен перевіряти одну конкретну функцію або сценарій і не залежати від результатів інших тестів. Читабельність та Підтримання: Код тестів має бути зрозумілим, добре структурованим та легким для модифікації при змінах у додатку.

Код тестів має бути зрозумілим, добре структурованим та легким для модифікації при змінах у додатку. Чіткі критерії Pass/Fail: Необхідно точно визначити, за яких умов тест вважається успішним, а за яких – проваленим, щоб уникнути неоднозначності.

Необхідно точно визначити, за яких умов тест вважається успішним, а за яких – проваленим, щоб уникнути неоднозначності. Підготовка тестових даних: Дані для тестів мають бути підготовлені заздалегідь, бути стабільними та покривати різні сценарії, включаючи граничні та негативні випадки.

На початку шляху не намагайтеся охопити все. Зосередьтеся на вивченні однієї мови програмування та одного ключового інструменту (наприклад, Python + Selenium або JavaScript + Playwright). Глибоке розуміння фундаментальних концепцій програмування та принципів тест-дизайну набагато важливіше, ніж поверхневе знайомство з десятками технологій. Це створить міцну базу для подальшого розвитку.

Крок 3: Навчання та розвиток навичок

Опанування автоматизації тестування – це процес, що вимагає системного підходу до навчання. Існує кілька шляхів, які можна комбінувати для досягнення найкращих результатів.

Шляхи навчання:

Самоосвіта: Цей шлях передбачає самостійне вивчення матеріалів з книг, офіційної документації інструментів та фреймворків, технічних блогів, відеоуроків на YouTube та платформ типу Udemy. Перевагою є гнучкість та доступність багатьох ресурсів, однак цей шлях вимагає високого рівня самодисципліни та вміння структурувати навчальний процес.

Цей шлях передбачає самостійне вивчення матеріалів з книг, офіційної документації інструментів та фреймворків, технічних блогів, відеоуроків на YouTube та платформ типу Udemy. Перевагою є гнучкість та доступність багатьох ресурсів, однак цей шлях вимагає високого рівня самодисципліни та вміння структурувати навчальний процес. Онлайн-платформи та ресурси: Платформи, такі як Coursera, Stepik, Lynda (тепер LinkedIn Learning), пропонують структуровані курси з програмування та автоматизації. Існують також спеціалізовані ресурси та навчальні портали, присвячені QA.

Платформи, такі як Coursera, Stepik, Lynda (тепер LinkedIn Learning), пропонують структуровані курси з програмування та автоматизації. Існують також спеціалізовані ресурси та навчальні портали, присвячені QA. Структуровані курси: Формальні qa automation курси (онлайн або офлайн) часто є ефективним варіантом, особливо для початківців. Вони пропонують систематизовану програму, яка охоплює необхідну теорію та практику, менторську підтримку, перевірку домашніх завдань, а також часто допомагають зі створенням портфоліо та підготовкою до співбесід.

Важливість менторства:

Наявність досвідченого наставника (ментора) може суттєво прискорити ваш прогрес. Ментор, який вже пройшов шлях від ручного тестувальника до автоматизатора або має значний досвід в автоматизації, може:

Поділитися практичним досвідом та знаннями, яких немає в книгах.

Допомогти уникнути типових помилок новачків.

Надати цінний зворотний зв'язок щодо вашого коду та підходів.

Допомогти з вибором правильних інструментів та технологій.

Надати поради щодо кар'єрного розвитку та підготовки до співбесід.

Підтримати та мотивувати у складні моменти навчання. Шукати ментора можна серед колег на поточному проєкті/компанії, через професійні спільноти або спеціалізовані менторські платформи.

Професійні спільноти:

Активна участь у житті QA-спільноти є надзвичайно корисною. Це можуть бути:

Онлайн-форуми та чати: Платформи типу DOU (де обговорюються різні аспекти QA, включаючи перехід на автоматизацію), спеціалізовані Telegram-чати або Slack-канали.

Платформи типу DOU (де обговорюються різні аспекти QA, включаючи перехід на автоматизацію), спеціалізовані Telegram-чати або Slack-канали. Мітапи та конференції: Можливість почути доповіді експертів, дізнатися про нові тренди та інструменти, а також познайомитися з колегами.

Можливість почути доповіді експертів, дізнатися про нові тренди та інструменти, а також познайомитися з колегами. Локальні QA-спільноти: Часто організовують регулярні зустрічі для обміну досвідом.

Участь у спільнотах дозволяє ставити запитання, отримувати допомогу, дізнаватися про найкращі практики та розширювати мережу професійних контактів.

Найбільш ефективним часто є комбінований підхід до навчання. Наприклад, можна пройти структурований курс для отримання базових знань та системного підходу, паралельно поглиблювати знання через самоосвіту та документацію, а також активно спілкуватися з ментором та спільнотою для отримання практичних порад, розв'язання конкретних проблем та підтримки мотивації.

Крок 4: Практика та створення портфоліо

Теорія без практики мало чого варта, особливо в такій інженерній дисципліні, як автоматизація тестування. Щоб закріпити знання та продемонструвати свої навички майбутнім роботодавцям, необхідно активно практикуватися та створювати портфоліо.

Pet-проєкти (Власні проєкти):

Це чудовий спосіб набути практичного досвіду, особливо якщо у вас немає можливості застосовувати автоматизацію на поточній роботі.

Що це? Це ваші особисті навчальні проєкти, де ви самі собі замовник і виконавець. Ви обираєте об'єкт для тестування (сайт, додаток), визначаєте цілі та завдання і пишете автотести.

Це ваші особисті навчальні проєкти, де ви самі собі замовник і виконавець. Ви обираєте об'єкт для тестування (сайт, додаток), визначаєте цілі та завдання і пишете автотести. Ідеї:

Автоматизуйте тестування функціоналу вашого улюбленого вебсайту (інтернет-магазин, новинний портал, соціальна мережа).



Напишіть тести для публічного API (наприклад, API погоди, API курсів валют).



Спробуйте створити невеликий, але функціональний тестовий фреймворк з використанням обраної мови та інструменту.



Автоматизуйте перевірку валідації форм (реєстрація, логін, зворотний зв'язок) на якомусь ресурсі.

Порада: Не обов'язково вигадувати щось унікальне. Головне – продемонструвати вміння застосовувати конкретні інструменти (Selenium, Playwright), мову програмування та підходи до автоматизації (наприклад, Page Object Model). Знайдені під час тестування реальні баги можна задокументувати та навіть надіслати розробникам ресурсу, що може стати додатковим плюсом.

Участь у проєктах з відкритим кодом (Open-Source):

Це ще один ефективний спосіб отримати реальний досвід та зробити внесок у спільноту.

Як знайти? Шукайте проєкти на платформах типу GitHub, які використовують технології, що вас цікавлять, та мають відкриті завдання (issues) або потребують покращення тестового покриття.

Шукайте проєкти на платформах типу GitHub, які використовують технології, що вас цікавлять, та мають відкриті завдання (issues) або потребують покращення тестового покриття. Як зробити внесок?

Написати нові автоматизовані тести (unit, integration, E2E).



Виявити та задокументувати баги.



Покращити наявні тести або тестову документацію.



Допомогти з налаштуванням CI/CD для автоматичних запусків тестів.

Цінність: Ваш внесок буде видимим для всіх (код на GitHub), що демонструє ваші навички, вміння працювати з Git та взаємодіяти з командою. Це дуже цінується роботодавцями.

Автоматизація на поточній роботі:

Якщо у вас є можливість, використовуйте поточну роботу для набуття досвіду автоматизації.

Що автоматизувати?

Рутинні регресійні перевірки, які виконуються перед кожним релізом.



Генерацію тестових даних.



Перевірку логів або відповідей API.



Будь-які повторювані мануальні завдання, які забирають багато часу.

Як оформити для резюме/портфоліо?

Чітко опишіть проблему, яку ви вирішили за допомогою автоматизації.



Вкажіть використані інструменти та технології.



Наведіть конкретні результати: на скільки скоротився час тестування, як збільшилося покриття, скільки ресурсів було зекономлено. Наприклад: "Розробив та впровадив автоматизовані скрипти на Python з використанням Selenium для регресійного тестування модуля X, що скоротило час ручної регресії на 70% (з 5 годин до 1.5 години)".

Для початківця в автоматизації наявність портфоліо з реальними прикладами коду (на GitHub чи в описі досвіду) часто є важливішою, ніж наявність сертифікатів. Роботодавці хочуть бачити не лише перелік технологій, а й те, як ви мислите, як структуруєте код, як вирішуєте інженерні завдання. Pet-проєкти та внесок в open-source – найкращий спосіб це продемонструвати.

Крок 5: Підготовка до пошуку першої роботи в автоматизації

Коли ви здобули базові знання та маєте перші практичні напрацювання у вигляді pet-проєктів або внеску в open-source, настає час готуватися до пошуку першої роботи як QA Automation Engineer.

Оновлення резюме:

Ваше резюме мануального тестувальника потребує адаптації під нову роль.

Акцент на технічних навичках: Чітко вкажіть мови програмування, якими володієте (навіть на базовому рівні), інструменти та фреймворки автоматизації (Selenium, Cypress, Playwright, Appium тощо), інструменти для тестування API (Postman, RestAssured), знання SQL, Git, розуміння CI/CD.

Чітко вкажіть мови програмування, якими володієте (навіть на базовому рівні), інструменти та фреймворки автоматизації (Selenium, Cypress, Playwright, Appium тощо), інструменти для тестування API (Postman, RestAssured), знання SQL, Git, розуміння CI/CD. Досвід автоматизації: Навіть якщо це навчальні проєкти, опишіть їх. Вкажіть, що саме ви автоматизували, які інструменти використовували, яких результатів досягли (наприклад, "Розробив набір автотестів для вебсайту X за допомогою Python та Selenium, покривши ключові сценарії реєстрації та логіну"). Якщо автоматизували щось на поточній роботі, обов'язково детально це опишіть з кількісними показниками.

Навіть якщо це навчальні проєкти, опишіть їх. Вкажіть, що саме ви автоматизували, які інструменти використовували, яких результатів досягли (наприклад, "Розробив набір автотестів для вебсайту X за допомогою Python та Selenium, покривши ключові сценарії реєстрації та логіну"). Якщо автоматизували щось на поточній роботі, обов'язково детально це опишіть з кількісними показниками. Розуміння процесів: Згадайте про знання SDLC (Software Development Life Cycle) та досвід роботи в гнучких методологіях (Agile, Scrum), оскільки це важливо для командної роботи.

Згадайте про знання SDLC (Software Development Life Cycle) та досвід роботи в гнучких методологіях (Agile, Scrum), оскільки це важливо для командної роботи. Ключові слова: Уважно читайте описи вакансій та використовуйте релевантні ключові слова у своєму резюме.

Супровідний лист:

Не нехтуйте супровідним листом. Це ваша можливість пояснити мотивацію переходу з ручного тестування в автоматизацію, підкреслити сильні сторони (наприклад, глибоке розуміння продукту з досвіду ручного тестування) та показати ентузіазм щодо нової ролі.

Підготовка до технічної співбесіди:

Співбесіда на позицію Junior QA Automation зазвичай включає перевірку як теоретичних знань, так і практичних навичок.

Теоретичні питання: Будьте готові відповідати на питання щодо:

Будьте готові відповідати на питання щодо: Основ обраної вами мови програмування (типи даних, оператори, цикли, функції).



Принципів ООП (класи, об'єкти, наслідування, поліморфізм).



Основ SQL (SELECT, JOIN, WHERE).



Принципів роботи HTTP, REST API, основних методів (GET, POST, PUT, DELETE).



Основ роботи Selenium WebDriver (локатори, очікування, Page Object Model).



Базових команд Git (clone, commit, push, pull, branch, merge).



Різниці між ручним та автоматизованим тестуванням, переваг автоматизації.



Типів тестів, які доцільно автоматизувати.

Практичні завдання: Вас можуть попросити:

Вас можуть попросити: Написати невеликий фрагмент коду обраною мовою (наприклад, функцію для обробки рядка або простий цикл).



Написати базовий SQL-запит.



Знайти елемент на сторінці за допомогою CSS-селектора або XPath.



Написати простий тест-кейс для автоматизації.



Розв'язати логічну задачу.

Демонстрація мислення: На співбесіді для Junior позиції часто важливіше продемонструвати не ідеальне знання синтаксису, а здатність логічно мислити, аналізувати проблему, пропонувати підходи до її вирішення та пояснювати хід своїх думок. Покажіть, що ви розумієте базові принципи автоматизації та, що найголовніше, маєте сильне бажання вчитися, розвиватися та долати труднощі. Роботодавці шукають потенціал та готовність до навчання.

Висновок: Ваш шлях до QA Automation відкрито

Перехід від ручного тестування до автоматизації – це логічний та перспективний крок у кар'єрі QA-спеціаліста. Хоча цей шлях вимагає зусиль, вивчення нових технологій та зміни підходів до роботи, він є цілком досяжним за наявності мотивації, наполегливості та правильної стратегії.

Пройшовши шлях від самооцінки та постановки цілей, через формування технічного фундаменту (основи програмування, інструменти, тест-дизайн), активне навчання та здобуття практичного досвіду (через pet-проєкти, open-source або автоматизацію на роботі), до підготовки резюме та співбесід, ви зможете успішно здійснити цей перехід.