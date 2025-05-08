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€1 млрд: Україна отримала від ЄС за рахунок заморожених активів РФ

Прапори ЄС та України. Ілюстративне фото: Getty ImagesПрапори ЄС та України. Ілюстративне фото: Getty Images

Україна отримала один мільярд євро від Європейського Союзу у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine. Повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів Центробанку Росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави», написав Денис Шмигаль.

Як зазначили у міністерстві фінансів, це вже четвертий транш від ЄС. Зазначається, що ініціатива ERA передбачає перерахувати Україні 50 мільярдів доларів, з яких внесок ЄС складає 18,1 мільярди євро, це близько 20 мільярдів доларів.

Загалом, у межах ініціативи, вже залучили від Євросоюзу шість мільярдів євро. Очікується, що кошти від ЄС надходитимуть частинами до кінця року. Це дозволить забезпечити бюджетні потреби України у 2025-2026 роках.

Нагадаємо, що у квітні ЄС перерахував Україні один мільярд євро від заморожених російських активів.

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