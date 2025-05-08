€1 млрд: Україна отримала від ЄС за рахунок заморожених активів РФ

Прапори ЄС та України. Ілюстративне фото: Getty Images

Україна отримала один мільярд євро від Європейського Союзу у межах програми Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine. Повернення коштів відбуватиметься за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів Центробанку Росії. Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави», — написав Денис Шмигаль.

Як зазначили у міністерстві фінансів, це вже четвертий транш від ЄС. Зазначається, що ініціатива ERA передбачає перерахувати Україні 50 мільярдів доларів, з яких внесок ЄС складає 18,1 мільярди євро, це близько 20 мільярдів доларів.

Загалом, у межах ініціативи, вже залучили від Євросоюзу шість мільярдів євро. Очікується, що кошти від ЄС надходитимуть частинами до кінця року. Це дозволить забезпечити бюджетні потреби України у 2025-2026 роках.

Нагадаємо, що у квітні ЄС перерахував Україні один мільярд євро від заморожених російських активів.