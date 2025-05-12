Лікарні Миколаївщини отримали майже ₴1 млрд за медгарантіями: найбільше — обласна клінічна

Одна з лікарень на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

У першому кварталі цього року Національна служба здоров’я України виплатила закладам охорони здоров’я Миколаївщини понад 956 мільйонів гривень за Програмою медичних гарантій. Найбільші суми отримали обласна клінічна лікарня, центр екстреної допомоги та дитяча клінічна лікарня.

Як зазначили у НСЗУ, кошти були спрямовані на оплату екстреної, первинної та спеціалізованої медичної допомоги.

Найбільше коштів отримала Миколаївська обласна клінічна лікарня — 91,7 мільйона гривень. На другому місці — обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, який отримав майже 79 мільйонів гривень. Обласна дитяча клінічна лікарня отримала 47,7 мільйона гривень. Міська лікарня №3 — 47,6 мільйона гривень, а центр онкології — 45,3 мільйона гривень.

Усього на спеціалізовану допомогу спрямували понад 723 мільйони гривень, з яких майже 343 мільйона гривень — оплата за послуги за глобальною ставкою. За екстрену допомогу виплатили майже 79 мільйона гривень, а за первинну — майже 154 мільйони гривень. Майже шість мільйонів гривень заклади отримали за готовність надавати медичну допомогу в умовах бойових дій.

Загалом оплату отримали 86 закладів, що уклали договори з НСЗУ. Більшість із них — комунальні (73 заклади), які отримали майже 950 мільйонів гривень. Дев'ять ФОПів отримали 3,2 мільйона гривень, а чотири приватні медустанови — 3,4 мільйона гривень.

Раніше повідомлялось, що затримка з виплатою заробітної плати медичним працівникам лікарні швидкої медичної допомоги у Миколаєві на початку 2025 році виникла через невчасно укладені договори з Національною службою здоров'я України. Однак наразі кошти працівникам лікарні вже виплатили.