Новий рівень свободи за кермом: Mercedes-Benz GLE SUV

Як виглядає автомобіль, що однаково впевнено почувається і на міських вулицях, і в горах? Це — новий Mercedes-Benz GLE SUV, у якому поєднуються гнучкість, інтелектуальні системи та бездоганний комфорт. Модель легко адаптується до потреб сім’ї, активного способу життя або ділових поїздок. А головне — ви можете самостійно зібрати власний Mercedes Benz GLE SUV, вибрати комплектацію та побачити орієнтовну вартість автомобіля безпосередньо на сайті офіційного імпортера.

Універсальність у русі

GLE демонструє, що сучасний автомобіль має бути не лише зручним, а й розумним. Залежно від комплектації, модель адаптується до потреб водія — чи то комфортне щоденне пересування містом, чи подорож у складних дорожніх умовах. Повний привід 4MATIC, адаптивна підвіска й кілька режимів руху дають можливість зберігати впевненість на будь-якому покритті.

Для тих, хто цінує точність, важливо, що керування GLE можна індивідуалізувати: реакція на педаль акселератора, налаштування підвіски, рульове зусилля — усе підлаштовується до стилю керування.

Комфорт, який відчувається щодня

Інтер’єр GLE SUV — це поєднання функціональності, ергономіки та преміального оздоблення. Автомобіль створює затишну атмосферу завдяки високоякісним матеріалам, м’якому освітленню та ретельно продуманим деталям. Центральним елементом є система MBUX із сенсорним дисплеєм та підтримкою голосового управління.

У салоні доступні:

багатозонний клімат-контроль;

електрорегулювання сидінь із функціями пам’яті та масажу;

аудіосистема Burmester;

панорамний дах та естетичне підсвічування салону.

Простору вдосталь як на передньому, так і на задньому ряді. А за потреби GLE можна замовити у семимісному варіанті — для ще більшої гнучкості.

Технології без зайвого шуму

GLE має інтелектуальні системи допомоги, які працюють у фоновому режимі й не відволікають водія. Вони активуються в потрібний момент, щоб підтримати безпеку або полегшити керування:

асистент утримання смуги руху;

моніторинг сліпих зон;

камера кругового огляду;

асистент зупинки в заторі;

функція напівавтоматичного паркування.

Інформація відображається на цифровій панелі приладів, яку можна налаштувати відповідно до уподобань. Вона дозволяє бачити лише те, що дійсно важливо — маршрут, швидкість, попередження чи параметри авто.

Створений під ваше життя

Щоб обрати GLE під власні потреби, не потрібно звертатися до салону. Можна просто скористатися конфігуратором на сайті офіційного імпортера. Ви самостійно визначає:

бажану версію автомобіля;

зовнішнє оформлення;

інтер’єр та оздоблення;

додаткові опції;

можливість одразу побачити орієнтовну вартість обраної конфігурації.

Це дозволяє спокійно й усвідомлено приймати рішення, порівнювати варіанти й знаходити ідеальний баланс між стилем, функціональністю та ціною.

Mercedes-Benz GLE SUV — це не лише новий рівень у класі позашляховиків, а й інструмент, який адаптується до вас. Його можливості не кричать про себе, але точно знають, що вам потрібно на дорозі. Зібрати свій GLE можна вже сьогодні — гнучко, точно й прозоро.