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В Одесі демонтують чотири будинки, пошкоджені внаслідок атак РФ

Наслідки атаки безпілотників на Одесу. Фото: Одеська ОВАНаслідки атаки безпілотників на Одесу. Фото: Одеська ОВА

В Одесі демонтують чотири житлові будинки, зруйновані через російські обстріли. 

Відповідне рішення ухвалили  у четвер, 15 травня? на позачерговому засіданні виконавчого комітету міськради, пишуть «МикВісті».

Будинки, які підлягають знесенню, розташовані на вулицях Скісній, Агрономічній, Задніпровського та Миколи Боровського. Зокрема, будівлю на Скісній, де було 18 квартир, визнали аварійною та такою, що підлягає повному демонтажу.

Часткове знесення заплановане також у двох приватних домоволодіннях на вулиці Зелена Балка, які також зазнали пошкоджень.

Окремо вирішується доля багатоповерхівки на проспекті Князя Ярослава Мудрого, що постраждала від удару 1 травня.

— За висновками комісії ТЕБ і НС  будинок, в якому 192 квартири, визнано аварійним і він потребує стабілізації несучих конструкцій для подальшого відновлення шляхом капремонту, — сказав Геннадій Труханов

Постраждалі мешканці мають можливість отримати компенсацію в межах державної програми «Є-Відновлення». За даними міського голови, наразі документи подали власники трьох квартир на проспекті Ярослава Мудрого та п’яти — на вулиці Скісній. Інші мешканці продовжують оформлення правовстановлюючих документів.

Нагадаємо, що уночі 1 травня Одесу атакували російські безпілотники, двоє людей загинули, ще п'ятеро отримали поранення. 

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