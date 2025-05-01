Масована атака дронами на Одесу: є загиблі та поранені, триває ліквідація наслідків
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- Марія Хаміцевич
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8:25, 01 травня, 2025
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Уночі 1 травня Одесу атакували російські безпілотники. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще пʼятеро отримали поранення. Пошукові служби досі не можуть встановити місцезнаходження літнього подружжя, яке мешкало у зруйнованому будинку.
Близько опівночі в місті пролунала серія вибухів. Пошкоджень зазнали житлові багатоповерхівки, приватні будинки, супермаркет, навчальний заклад, об’єкти соціальної інфраструктури та автомобілі. У кількох місцях спалахнули пожежі, які вдалося швидко загасити.
За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, руйнувань зазнали як багатоповерхові, так і приватні будинки. Внаслідок ударів вогонь охопив окремі ділянки міста. На місцях працюють рятувальники, триває ліквідація наслідків.
У зруйнованому будинку на верхньому поверсі мешкало подружжя похилого віку, з яким наразі відсутній зв’язок.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що одна зі шкіл постраждала незначно — у будівлі вибило чотири вікна.
За даними ДСНС, внаслідок атаки постраждали щонайменше 15 людей. У місцях обстрілів було евакуйовано понад 200 мешканців, а рятувальники розгорнули пункт незламності. На місці подій працюють психологи ДСНС та Нацполіції.
Нагадаємо, що 30 квітня російські війська також обстрілювали Миколаївщину. Пошкоджені приватний та багатоповерховий будинок. Також у Мішково-Погорілівській громаді, внаслідок обстрілу, були пошкоджені склади.
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