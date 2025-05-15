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Роботодавці Миколаївщини перерахували на пенсії та соцвиплати понад ₴5 млрд

Вулиця Соборна у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»Вулиця Соборна у Миколаєві. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За чотири місяці 2025 року платники податків Миколаївської області перерахували майже 5,2 мільярда гривень на єдиний соціальний внесок.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, що ці кошти надійшли до пенсійного та соціальних фондів України в рамках загальнообов’язкового державного соціального страхування. Це на 20,1% або на 865,9 мільйона гривень більше, ніж за той самий період торік.

Нагадаємо, у першому кварталі цього року на Миколаївщині припиняли підприємницьку діяльність частіше, ніж створювали нові підприємства. Зокрема, найбільше це стосується ФОПів.

Також за чотири місяці 2025 року місцеві бюджети Миколаївської області отримали майже 12 мільйонів гривень від плати за ліцензії, що на три мільйони більше, ніж торік.

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