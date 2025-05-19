Концерти «останнього романтика» Валерія Меладзе в Німеччині: новий тур 2026

Валерій Меладзе - дивовижний виконавець, який вже багато років підкорює фанатів своїм чарівним голосом, образом витонченого джентльмена і, звичайно, своїми пристрасними піснями. Його композиції давно стали безсмертними хітами, гімном романтиків, саундтреком любовних історій кількох поколінь.

Серед прихильниць артиста є юні дівчата, дорослі жінки, а також ті, хто встиг стати бабусями. Незалежно від віку, встояти перед харизмою «останнього романтика» естради практично неможливо. Незважаючи на багаторічну кар'єру, співак не набридає глядачам, на заходи за його участю чекають з нетерпінням, і вони відбуваються з шаленим успіхом. Ті, хто хоче насолодитися живим виступом легендарного артиста, можуть купити квитки на концерт Меладзе тут: https://www.kontramarka.de/tour/valeriy-meladze/. Встигніть забронювати найкращі місця, щоб насолодитися приголомшливим шоу.

Де подивитися виступи «останнього романтика»

Виконавець, який вже став справжньою легендою естради, не розчаровує своїх шанувальників. Він продовжує творчу діяльність, виступаючи по всьому світу. Відзначивши не так давно 30-річний ювілей на сцені, артист не зупиняється на досягнутому. У 2026 році Валерій Меладзе виступить у кількох містах Німеччини з новою концертною програмою в рамках європейського туру. На глядачів чекають:

популярні хіти та нові пісні;

живе виконання улюблених композицій;

епічне шоу зі світловими ефектами і відмінною сценографією;

атмосфера романтики і пристрасті, за яку шанувальники люблять концерти Меладзе.

Події відбудуться в таких містах, як Берлін, Оффенбах (Франкфурт-на-Майні), Саарбрюккен, Пфорцгейм, Нюрнберг, Бремен. Не пропустіть можливість побачити живий виступ неперевершеного артиста, бронюйте місця вже сьогодні. Романтичні пісні, оксамитовий голос Валерія, душевна атмосфера не залишать нікого байдужими.

Де купити квитки на концерт Меладзе

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