Миколаївці сплатили до бюджету понад ₴870 млн військового збору за чотири місяці
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- Даріна Мельничук
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12:45, 20 травня, 2025
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За чотири місяці 2025 року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету 870,8 мільйонів гривень на забезпечення української армії.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.
Зазначається, це на 596,3 мільйонів гривень або у 3,2 рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Зростання надходжень пояснюється підвищенням ставок військового збору відповідно до змін у законодавстві.
Нагадаємо, за чотири місяці 2025 року платники податків Миколаївської області перерахували майже 5,2 мільярда гривень на єдиний соціальний внесок.
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