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Миколаївці сплатили до бюджету понад ₴870 млн військового збору за чотири місяці

Військові на головній площі Миколаєва. Фото: «МикВісті»Військові на головній площі Миколаєва. Фото: «МикВісті»

За чотири місяці 2025 року платники податків Миколаївської області сплатили до державного бюджету 870,8 мільйонів гривень на забезпечення української армії.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області.

Зазначається, це на 596,3 мільйонів гривень або у 3,2 рази більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Зростання надходжень пояснюється підвищенням ставок військового збору відповідно до змін у законодавстві.

Нагадаємо, за чотири місяці 2025 року платники податків Миколаївської області перерахували майже 5,2 мільярда гривень на єдиний соціальний внесок.

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