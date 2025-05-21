Понад третина держкомпаній Миколаївщини не подала фінзвіти за 2024 рік
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- Світлана Іванченко
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18:11, 21 травня, 2025
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Лише 64% державних підприємств на Миколаївщині подали фінансову звітність за 2024 рік. На Херсонщині відзвітували 9% компаній, на Одещині — приблизно 47%.
Про це свідчать дані, які оприлюднили аналітики Опендатабот посилаючись на Державну службу статистики.
Зазначається, що Рівненська область стала єдиною в країні, де всі держпідприємства прозвітували вчасно. Загалом же по Україні майже 60% держкомпаній (а це понад 960 установ) не подали фінзвітів.
Серед тих, хто звітував, чимало працює в мінус: 41% держпідприємств були збитковими, це приблизно відповідає показникам попереднього року.
Лідером серед державних компаній за прибутковістю став Павлоградський хімічний завод. Дохід якого за рік зріс у 3,5 рази й сягнув 29 мільярдів гривень, з яких шість мільярдів гривень — чистий прибуток.
Друге місце за доходом зайняли «Ліси України» — 23 мільярди гривень, а за прибутком (2,5 мільярди гривень) — третє. На третьому місці за доходом опинився «Укрспецекспорт» з 13 мільярди гривень, але прибуток компанії помітно впав — лише 94 мільйони гривень, у 2,3 рази менше, ніж торік.
«Срібним призером» за прибутком стала Адміністрація морських портів України, яка заробила 2,7 мільярди гривень, хоч за доходами компанія лише четверта (6,3 мільярди гривень).
Нагадаємо, що чотирьох екскерівників державного підприємства «Зоря»-«Машпроект» судитимуть за розкрадання 71 мільйона доларів. Слідство встановило, що кошти вивели за фіктивними угодами з іноземною компанією, яка нібито шукала покупців для продукції заводу.
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