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Понад третина держкомпаній Миколаївщини не подала фінзвіти за 2024 рік

Краєвид Миколаєва. Архівне фото: Володимир СмирновКраєвид Миколаєва. Архівне фото: Володимир Смирнов

Лише 64% державних підприємств на Миколаївщині подали фінансову звітність за 2024 рік. На Херсонщині відзвітували 9% компаній, на Одещині — приблизно 47%.

Про це свідчать дані, які оприлюднили аналітики Опендатабот посилаючись на Державну службу статистики.

Зазначається, що Рівненська область стала єдиною в країні, де всі держпідприємства прозвітували вчасно. Загалом же по Україні майже 60% держкомпаній (а це понад 960 установ) не подали фінзвітів.

Аналіз звітності держпідприємств в Україні. Інфографіка: ОпендатаботАналіз звітності держпідприємств в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Серед тих, хто звітував, чимало працює в мінус: 41% держпідприємств були збитковими, це приблизно відповідає показникам попереднього року.

Лідером серед державних компаній за прибутковістю став Павлоградський хімічний завод. Дохід якого за рік зріс у 3,5 рази й сягнув 29 мільярдів гривень, з яких шість мільярдів гривень — чистий прибуток.

Друге місце за доходом зайняли «Ліси України» — 23 мільярди гривень, а за прибутком (2,5 мільярди гривень) — третє. На третьому місці за доходом опинився «Укрспецекспорт» з 13 мільярди  гривень, але прибуток компанії помітно впав — лише 94 мільйони гривень, у 2,3 рази менше, ніж торік.

«Срібним призером» за прибутком стала Адміністрація морських портів України, яка заробила 2,7 мільярди гривень, хоч за доходами компанія лише четверта (6,3 мільярди гривень).

Аналіз збитковості держпідприємств в Україні. Інфографіка: ОпендатаботАналіз збитковості держпідприємств в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Нагадаємо, що чотирьох екскерівників державного підприємства «Зоря»-«Машпроект» судитимуть за розкрадання 71 мільйона доларів. Слідство встановило, що кошти вивели за фіктивними угодами з іноземною компанією, яка нібито шукала покупців для продукції заводу.

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