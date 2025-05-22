Як вибрати біле вино: важливі характеристики

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Легкі та свіжі білі вина підходять як для повсякденного вживання, так і для особливих випадків. Ці алкогольні напої добре поєднуються з багатьма основними стравами, тому затребувані на банкетах у ресторанах і під час виїзних заходів. Вдома багато хто теж тримає пляшечку білого вина на випадок раптового приходу гостей. У зв'язку з високим попитом вибір алкоголю величезний. Виробники Франції, Італії, Німеччини та інших країн випускають білі вина з різними органолептичними властивостями. Для правильного вибору потрібно розібратися в їхній класифікації.

Розбираємося в термінології: основні характеристики смаку

Вибираючи біле вино за інформацією в інтернет-магазині або відгуками, можна часто побачити спеціальні терміни, що описують його смак. Деякі з них більш знайомі, інші малозрозумілі.

Одна з найвідоміших характеристик алкогольних напоїв - вміст цукру. За цією ознакою вино ділять на:

сухе - від 0 до 4 г/л;

напівсухе - від 4 до 12 г/л;

напівсолодке - від 12 до 45 г/л;

солодке - понад 45 г/л.

Існують й інші показники смаку. Кислотність - це не відсутність солодкості, а загальна кількість усіх кислот та їхніх солей, які містяться у вині. Тому сухе біле вино з мінімальним вмістом цукру може мати низьку кислотність.

Також є таке поняття, як тіло вина - повне, середнє або легке. Це набір характеристик, що описує консистенцію напою і його сприйняття смаковими рецепторами на язиці. Повне тіло означає високу щільність напою, насичений і складний смак. Відповідно, легке - водянистість і простіший набір смакових відтінків. Округлим називають вино, у якого м'яка та ніжна текстура, що відчувається на язиці як оксамит. Маслянистим - зі смаком вершкового крему і низькою кислотністю.

Вибір білого вина за місцем походження винограду

На смак, колір і аромат алкогольних напоїв також впливають склад і властивості сировини, технологія виробництва, спосіб і період витримки. Не менш важливий критерій вибору, який часто не беруть до уваги, - місцевість, у якій розташовані виноградники.

Органолептичні властивості ягід і згодом вина формують:

клімат і погодні умови;

склад ґрунту;

кількість і кут падіння сонячних променів;

температурний діапазон;

висота виноградника над рівнем моря.

Так, в описі Шаблі можна побачити термін «мінеральне вино» або «виражена мінеральність». Це означає солонуватий присмак, який з'являється внаслідок вирощування винограду в прохолодному кліматі на вапнякових ґрунтах. Також білі вина, вирощені в холодному кліматі, вирізняються свіжим смаком яблук і цитрусових, а в теплому - нотками меду, екзотичних і сушених фруктів. Тому за можливості варто дізнаватися основні характеристики регіону походження алкоголю.