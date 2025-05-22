Як вибрати біле вино: важливі характеристики
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12:00, 22 травня, 2025
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Цей матеріал містить інформацію про алкогольну продукцію і призначений виключно для ознайомлення повнолітніх осіб (18+ років). Реклама алкогольних напоїв здійснюється відповідно до законодавства України. Нагадуємо про шкоду надмірного вживання алкоголю для здоров'я.
Легкі та свіжі білі вина підходять як для повсякденного вживання, так і для особливих випадків. Ці алкогольні напої добре поєднуються з багатьма основними стравами, тому затребувані на банкетах у ресторанах і під час виїзних заходів. Вдома багато хто теж тримає пляшечку білого вина на випадок раптового приходу гостей. У зв'язку з високим попитом вибір алкоголю величезний. Виробники Франції, Італії, Німеччини та інших країн випускають білі вина з різними органолептичними властивостями. Для правильного вибору потрібно розібратися в їхній класифікації.
Розбираємося в термінології: основні характеристики смаку
Вибираючи біле вино за інформацією в інтернет-магазині або відгуками, можна часто побачити спеціальні терміни, що описують його смак. Деякі з них більш знайомі, інші малозрозумілі.
Одна з найвідоміших характеристик алкогольних напоїв - вміст цукру. За цією ознакою вино ділять на:
- сухе - від 0 до 4 г/л;
- напівсухе - від 4 до 12 г/л;
- напівсолодке - від 12 до 45 г/л;
- солодке - понад 45 г/л.
Існують й інші показники смаку. Кислотність - це не відсутність солодкості, а загальна кількість усіх кислот та їхніх солей, які містяться у вині. Тому сухе біле вино з мінімальним вмістом цукру може мати низьку кислотність.
Також є таке поняття, як тіло вина - повне, середнє або легке. Це набір характеристик, що описує консистенцію напою і його сприйняття смаковими рецепторами на язиці. Повне тіло означає високу щільність напою, насичений і складний смак. Відповідно, легке - водянистість і простіший набір смакових відтінків. Округлим називають вино, у якого м'яка та ніжна текстура, що відчувається на язиці як оксамит. Маслянистим - зі смаком вершкового крему і низькою кислотністю.
Вибір білого вина за місцем походження винограду
На смак, колір і аромат алкогольних напоїв також впливають склад і властивості сировини, технологія виробництва, спосіб і період витримки. Не менш важливий критерій вибору, який часто не беруть до уваги, - місцевість, у якій розташовані виноградники.
Органолептичні властивості ягід і згодом вина формують:
- клімат і погодні умови;
- склад ґрунту;
- кількість і кут падіння сонячних променів;
- температурний діапазон;
- висота виноградника над рівнем моря.
Так, в описі Шаблі можна побачити термін «мінеральне вино» або «виражена мінеральність». Це означає солонуватий присмак, який з'являється внаслідок вирощування винограду в прохолодному кліматі на вапнякових ґрунтах. Також білі вина, вирощені в холодному кліматі, вирізняються свіжим смаком яблук і цитрусових, а в теплому - нотками меду, екзотичних і сушених фруктів. Тому за можливості варто дізнаватися основні характеристики регіону походження алкоголю.