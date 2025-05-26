Нові правила врахування радянського стажу для пенсій у 2025 році

16 травня 2025 року український уряд ухвалив важливі рішення щодо врахування трудового стажу, отриманого на території колишніх радянських республік. Як повідомляє CXID.info, зміни стосуються періодів роботи до 1992 року, які раніше зараховували під час призначення пенсій українським громадянам.

Суть нововведень

Уряд встановив два ключові механізми для роботи з радянським стажем:

Перший механізм визначає процедуру підтвердження того, що інші держави не виплачують пенсії українським громадянам за періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року на території колишніх радянських республік. Це дає змогу зарахувати такі періоди до страхового стажу.

Другий механізм регулює порядок підтвердження та включення до страхового стажу періодів роботи українців в інших країнах для визначення права на пенсію за віком.

Пенсійному фонду України доручено переглянути раніше ухвалені рішення щодо громадян, які мали трудовий стаж до 1992 року.

Історичний контекст змін

1992 року країни СНД підписали угоду про гарантії пенсійних прав громадян. Згідно з цим договором, українцям під час оформлення пенсій зараховувався стаж роботи в різних пострадянських державах, включно з Азербайджаном, Білоруссю, Вірменією, Російською Федерацією та іншими республіками.

Однак 2023 року ситуація кардинально змінилася. Спочатку Росія оголосила про вихід з угоди, потім аналогічне рішення ухвалила й Україна. Це створило необхідність розробки нового механізму підтвердження та врахування радянського стажу при розрахунку пенсійних виплат.

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Проблеми з документообігом до 2004 року

Багато українців стикаються з серйозними труднощами при підтвердженні трудового стажу через втрату документів. Особливо проблематично довести періоди роботи до 2004 року, коли всі записи велися виключно в паперовому форматі.

Альтернативні способи підтвердження стажу

Законодавство передбачає кілька варіантів заміни втраченої трудової книжки:

Довідки від роботодавців і виписки з кадрових наказів;

Особові рахунки працівників і зарплатні відомості;

Трудові договори з відмітками про їх виконання;

Інформація з Державного реєстру соціального страхування.

У випадках втрати документів через військові дії або стихійні лиха допускається підтвердження стажу показаннями свідків. Для цього потрібно не менше двох свідків, які працювали разом із заявником у відповідний період. Свідки зобов'язані надати документи, що підтверджують їхню власну трудову діяльність у ті роки.

Особливості роботи з окупованими територіями

Громадяни, які мають записи про роботу на тимчасово окупованих територіях (Донецька та Луганська області, Крим, Севастополь), проходять процедуру підтвердження стажу через спеціальні комісії при Пенсійному фонді.

Процедура включає подання заяви із зазначенням даних свідків, опитування свідків співробітниками ПФУ та розгляд справи комісією протягом п'яти робочих днів.

У разі неможливості відновлення документів рекомендується звернутися до архівних установ за довідкою про відсутність даних, знайти свідків для підтвердження стажу та подати заяву до Пенсійного фонду з усіма наявними доказами.

Ухвалені зміни спрямовані на захист пенсійних прав українців та забезпечення справедливого врахування всіх періодів трудової діяльності, незалежно від місця їхнього здійснення в межах колишнього Радянського Союзу.