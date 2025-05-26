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«Нібулон» став найбільшим роботодавцем Миколаївщини, на Одещині та Херсонщині лідирують енергокомпанії, — Опендатабот

«Нібулон». Фото з офіційної сторінки компанії«Нібулон». Фото з офіційної сторінки компанії

Аналітична платформа Опендатабот оприлюднила рейтинг найбільших роботодавців у кожному регіоні України, ґрунтуючись на даних фінансової звітності, які підприємства щорічно подають до Держстату.

На Миколаївщині перше місце посіла аграрна компанія «Нібулон», яка забезпечує роботою 2,8 тисячі працівників. Зазначається, що попри лідерство, за останній рік кількість співробітників скоротилася на 23,6%. 

В Одеській області найбільшим роботодавцем стало АТ «ДТЕК Одеські електромережі». У Херсонській області рейтинг за кількістю працівників очолило АТ «Херсонобленерго».

Загалом сім компаній із цього рейтингу увійшли також до цьогорічного Індексу Опендатабота — списку найбільших за обігом підприємств з бездоганною діловою репутацією.

Зазначається, що найбільшим роботодавцем України залишається «Укрзалізниця», яка налічує понад 178 тисяч працівників і водночас очолює рейтинг у Києві. Компанія також увійшла до десятки лідерів транспортно-логістичної галузі за версією Індексу.

Раніше повідомлялось, що у квітні цього року середня заробітна плата серед вакансій в Україні сягнула 24,5 тисячі гривень, з початку 2025 року вона стабільно зростає на 500 гривень щомісяця. 

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