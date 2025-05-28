Місцеві бюджети Миколаївщини отримали майже ₴18 млн рентної плати

Краєвид Миколаєва. Ілюстративне фото: «МикВісті»

За перші чотири місяці цього року до місцевих бюджетів Миколаївської області сплатили майже 17,8 мільйона гривень рентних платежів.

Як повідомили в обласному управлінні податкової служби, надходження зросли на 13,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. В грошовому еквіваленті становить понад два мільйона гривень.

Основну частину рентних надходжень забезпечила плата за спеціальне використання води — понад 12 мільйона гривень, що становить понад 69% від загальної суми.

Також платники сплатили майже п'ять мільйона гривень за користування надрами загальнодержавного та місцевого значення. Крім того, до бюджетів надійшли кошти за використання водних біоресурсів майже 358 тисяч гривень. За спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення перерахували майже 118 тисяч гривень.

Раніше повідомлялось, що за січень-квітень цього року місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад 329 мільйонів гривень від земельного податку та орендної плати за користування землею.