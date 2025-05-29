У Миколаєві розширили програму компенсацій за ремонт мереж у багатоквартирних будинках: що це дасть?

У Миколаєві розширили програму компенсацій за ремонт мереж у багатоквартирних будинках: тепер відшкодовуватимуть і витрати на тепломережі.

Відповідне рішення прийняли депутати міськради на засіданні сесії, 29 травня, пишуть «МикВісті».

Як пояснив заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов, тепер компенсація доступна і на ремонт систем опалення. Раніше йшлося лише про водопостачання та водовідведення.

— Програма була прийнята у 2023 році й зарекомендувала себе дуже позитивно. Близько 200 будинків уже отримали компенсацію за виконані ремонтні роботи. Ще у 150 будинках ремонти вже завершені — вони очікують відшкодування 50% вартості робіт, — повідомив Ігор Набатов.

За його словами, загальна вартість проведених ремонтів склала понад 6,2 мільйонів гривень, із яких понад 3,1 мільйон гривень уже відшкодовано з міського бюджету. Станом на зараз на програму залишаються доступними понад 6 мільйонів гривень.

— Цьогоріч використано поки що близько 500 тисяч гривень. Це пояснюється тим, що наше відшкодування потрапляє у третю чергу фінансування. Але вже підготовлені платіжки ще приблизно на 2 мільйони гривень, — додав Ігор Набатов.

Міський голова Олександр Сєнкевич закликав жителів міста долучатися до програми:

— Програма гарна, працює. Дякую депутатам, які підтримують її фінансово. І хочу наголосити — вона стосується не тільки ОСББ. Приватні управляючі компанії теж можуть брати участь, ремонтувати свої мережі і не витрачати потім гроші на аварійні ситуації, — зазначив Олександр Сєнкевич.

Програма діятиме до 2025 року включно. За відповідне рішення проголосували одноголосно 38 депутатів.