Мікрокредити на понад ₴24 млрд: борги українців зросли вдвічі

Станом на квітень цього року українці заборгували мікрофінансовим організаціям майже 24,3 мільярда гривень, що удвічі більше, ніж на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Такі дані наводить платформа «Опендатабот» з посиланням на статистику Національного банку України.

Лише за перший квартал загальний обсяг заборгованості зріс на 4,3 мільярда гривень, або на 22%. Зазначається, що загалом протягом 2024 року борг за мікрокредитами збільшився на 10,7 мільярда гривень.

Заборгованість по мікрокредитах. Інфографіка: Опендатабот

Упродовж перших трьох місяців цього року українці уклали понад 2,17 мільйона договорів з мікрофінансовими організаціями. Це на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальна сума нових угод склала 12,72 мільярда гривень.

Попри збільшення кількості укладених договорів, середня сума одного мікрокредиту знизилась — уперше за два роки. У порівнянні з початком 2024 року вона скоротилася на 2% і наразі становить 5858 гривень.

У середньому українці щомісяця оформлюють 724 тисячі договорів — трохи більше, ніж торік (693 тисячі на місяць).

Кількість виданих мікрокредитів. Інфографіка: Опендатабот

За даними НБУ, 63% мікрокредитів беруться на термін від 93 днів до одного року. Частка таких позик залишилася стабільною. Водночас у 15 разів зросла частка довгострокових договорів на термін від одного до двох років — до 3,6%.

Зросла також популярність короткострокових позик до 31 дня — з 14,5% до 24%. Натомість кількість кредитів на термін від 32 до 92 днів суттєво скоротилася — з 16,5% до 3%.

Строк видачі мікропозик. Інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялось, що на початок 2025 року українці були винні мікрофінансовим організаціям майже 16 мільярда гривень, борг зріс у 1,7 рази.