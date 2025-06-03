Підприємствам Миколаївщини за 5 місяців відшкодували понад ₴260 мільйонів ПДВ

Кав‘ярня у Вознесенську. Ілюстративне фото «МикВісті»

У січні–травні цього року підприємства Миколаївської області отримали з бюджету 266,1 мільйона гривень відшкодування податку на додану вартість.

Про це повідомили в податковій службі регіону.

Загалом за цей період 42 підприємства задекларували до відшкодування 250,7 мільйона гривень ПДВ. З урахуванням залишків з попередніх періодів, фактичне відшкодування отримали 39 платників.

Станом на 2 червня в Реєстрі заяв про повернення ПДВ зафіксовано 101 мільйон гривень, які ще не були повернуті. З яких 38,5 мільйона гривень — суми, за якими тривають камеральні перевірки (в основному за квітень).

Крім того, ще 62,5 мільйона гривень — у процесі документальних перевірок. Із цієї суми:

5,2 мільйона гривень — ще перевіряються;

13,7 мільйона гривень — вже підтверджені та передані до Державної казначейської служби;

43,1 мільйон гривень — проходять стадію узгодження у зв’язку зі зменшенням обсягу відшкодування.

У податковій зазначають, що процес повернення ПДВ триває відповідно до чинного законодавства та процедур фінансового контролю.

Нагадаємо у перші чотири місяці цього року бізнес Миколаївщини сплатив до державного бюджету понад 1,1 мільярда гривень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів.