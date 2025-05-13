Бізнес Миколаївщини сплатив до держбюджету понад ₴1 млрд ПДВ
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- Світлана Іванченко
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15:12, 13 травня, 2025
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У перші чотири місяці цього року бізнес Миколаївщини сплатив до державного бюджету понад 1,1 мільярда гривень податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів.
За даними Головного управління ДПС у Миколаївській області, це 22% усіх надходжень до держбюджету з регіону.
Податківці зазначили, що темпи зростання сплати ПДВ порівняно з аналогічним періодом 2024 року становлять понад 126%. У грошовому еквіваленті це на 233,2 мільйона гривень більше.
У відомстві нагадали, що сумлінні платники мають низку переваг: скорочені строки перевірок, прискорене бюджетне відшкодування, консультації у стислі терміни, а також доступ до персонального комплаєнс-менеджера.
Раніше повідомлялось, що у першому кварталі цього року, з урахуванням попередніх періодів, 31 підприємству Миколаївщини з бюджету відшкодували податок на додану вартість на загальну суму 183,3 мільйона гривень.
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