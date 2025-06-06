₴50 тис. отримає кожна дитина, яка повернулась із окупації чи після депортації

З тимчасово окупованих територій повернули ще 11 українських дітей. Ілюстративне фото: Telegram / Зарівна

Кожна дитина, що повернулася з тимчасово окупованих територій, після примусового переміщення або депортації, отримає одноразову державну допомогу в розмірі 50 тисяч гривень.

Відповідне рішення ухвалив Уряд, повідомляє Міністерство соціальної політики України.

«Ці кошти допоможуть батькам або законним представникам створити належні умови для адаптації та реінтеграції дитини в Україні», — зазначили у відомстві.

Щоб отримати виплату, законний представник дитини має звернутися до Державної служби України у справах дітей. При цьому ці кошти не враховуватимуться при обчисленні середнього доходу сім’ї для призначення інших видів соціальної допомоги чи субсидій.

Кожна дитина, що повертається додому, отримує індивідуальний план підтримки. Він охоплює не лише сам процес повернення, а й адаптацію: передбачено три етапи — короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий.

Залежно від потреб дитина може отримати соціальну, психологічну, медичну, реабілітаційну чи юридичну допомогу. Якщо в неї немає рідних — держава подбає про влаштування в сімейну форму виховання. Передбачено підтримку і для сім’ї, до якої дитина повернулась.

Раніше повідомлялось, що на підконтрольну територію України з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 11 дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA.