З тимчасово окупованих територій повернули ще 11 українських дітей. Ілюстративне фото: Telegram / Зарівна

На підконтрольну територію України з тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 11 дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомила радниця голови Офісу президента України Дарія Зарівна.

Зокрема, повернули дівчинку, чиї мама та брат — військовослужбовці та захисники «Азовсталі» — понад три роки провели в російському полоні.

Також вдалося врятувати хлопця, чий батько три роки служив у лавах Збройних сил України, а брат понад три роки перебував у російському полоні.

Крім того, з окупації повернули хлопця-сироту. Як зазначають в організації, росіяни викрали його зі школи, вивезли в підвал, катували й намагалися забрати до армії рф напередодні повноліття.

«Дякую Save Ukraine та іншим партнерам за сприяння в організації цієї складної рятувальної місії. Разом ми продовжимо боротися доти, доки кожна українська дитина не буде в безпеці», — додала Дарія Зарівна.

Нагадаємо, 23 травня, на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалось повернути девʼятьох дітей віком від 7 до 17 років, серед яких є дитина-сирота.

Раніше повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні ідентифікували понад 19 500 випадків примусової депортації дітей до Росії, Білорусі та на тимчасово окуповані території.