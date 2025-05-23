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З тимчасово окупованої Херсонщини повернули девʼятьох дітей

В Україну вдалось повернути ще двох дітей. Ілюстраційне фото: Радіо СвободаВ Україну вдалось повернути ще двох дітей. Ілюстраційне фото: Радіо Свобода

У пʼятницю, 23 травня, на підконтрольну територію України з тимчасово окупованої частини Херсонської області вдалось девʼятьох дітей віком від 7 до 17 років, серед яких є дитина-сирота. 

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що історії цих пʼятьох хлопчиків та чотирьох дівчат свідчать про жорстокість окупаційного режиму та важливість зусиль для порятунку кожної дитини.

Зокрема, 10-річного хлопчика разом із матірʼю окупанти замкнули в підвалі після того, як його батька жорстоко побили за спробу захистити дружину від насильства з боку військовослужбовця РФ. У школі дитину змушували співати гімн Росії та носити пілотку.

15-річна дівчина була позбавлена права на освіту через відсутність звʼязку — участь в онлайн-уроках української школи стала неможливою. А 17-річна дівчина опинилася на межі життя через ненадання медичної допомоги — її вчасно не діагностували, і лише екстрена операція врятувала життя.

Ще дві сестри майже три роки жили в повній ізоляції: через зруйновану школу й дитячий садок, а також постійні обстріли, вони не виходили з дому й не мали жодного контакту з однолітками.

Повернення дітей стало можливим завдяки зусиллям організації Save Ukraine в межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA».

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні ідентифікували понад 19 500 випадків примусової депортації дітей до Росії, Білорусі та на тимчасово окуповані території.

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