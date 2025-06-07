Митникам підвищать зарплати на 46% та впроваджують поліграф, — мінфін

Зарплати митників зростуть у півтора рази. Ілюстративне фото: zerkalo.mk.ua

В Україні зарплати працівників митниці зростуть в середньому на 46%. Окрім підвищення, уряд запровадив поліграф для нових кандидатів і планує ротацію кадрів у межах ширшої реформи митної системи.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час «Години запитань до уряду» у Верховній Раді.

— Останнім часом ми прийняли рішення уряду про підвищення оплати праці посадових осіб та працівників митних органів. Заробітна плата по митній системі зросте на 46%, — заявив Сергій Марченко.

Крім підвищення зарплат, уряд запроваджує нові кадрові механізми. Зокрема, з 1 квітня кандидати на роботу в митниці проходять поліграф. А з травня мав запрацювати механізм ротації митників.

Марченко переконував, що триває ширша реформа митної служби, яка передбачає не лише зміну керівництва чи вивісок, а й реальне оновлення інфраструктури.

— Ми максимально зараз кооперуємося зараз з нашими ключовими партнерами для того, щоб реформа митниці знайшла дійсно своє відображення в якості матеріально-технічного забезпечення, підтримки, а не просто перезавантаження в якості зміни керівника і вивіски на митниці, — наголосив міністр.

Нагадаємо, що у лютому 2025 року середня зарплата в Миколаївській ОВА була однією з найнижчих по країні та становила майже 25,8 тисяч гривень. Водночас Одеська та Херсонська ОВА увійшли до п’ятірки лідерів за рівнем оплати праці.