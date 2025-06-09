Новорічну гірлянду на Соборній в Миколаєві приберуть — постраждала після прильоту майже три роки тому

Частина ілюмінації «Зоряне небо», яка висить на вулиці Соборній у кварталі між вулицями Вадима Благовісного (Нікольською) та Спаською. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві планують списати частину ілюмінації «Зоряне небо», що висіла на вулиці Соборній у кварталі між вулицями Вадима Благовісного (Нікольською) та Спаською. Вона була пошкоджена під час ракетних ударів у вересні та жовтні 2022 року.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Згідно з актом комісійного обстеження від 1 листопада 2024 року, конструкція не підлягає відновленню.

За словами начальника управління культури Миколаївської міської ради Юрія Любарова, списанню підлягає лише одна частина ілюмінації, яка залишалася на балансі управління.

— Ми списуємо частину «Зоряного неба», яка була пошкоджена під час прильоту на Соборній та Нікольській. Всього ілюмінація охоплювала два квартали. Інша частина залишилась цілою, але вона вже передана на баланс ГДМБ. Процедура затягнулась, бо потрібно було оцінити, чи підлягає конструкція відновленню. Нову ілюмінацію поки купувати не плануємо — треба зберегти те, що маємо, — сказав Юрій Любаров в коментарі «МикВісті».

Нагадаємо, що світлову конструкцію «Зоряне небо» встановили у 2018 році. Її закупило управління з питань культури Миколаївської міськради у фірми з Одеської області за 650 тисяч гривень. Частина ілюмінації коштувала понад 163 тисячі гривень, а зараз — трохи більше 69 тисяч гривень.