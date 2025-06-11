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Як заощадити на щотижневих покупках: лайфхаки з Zakaz.ua в Ашан

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  • 13:30, 11 червня, 2025

Щотижневі походи в супермаркет - частина повсякденної рутини більшості сімей. Однак без чіткої стратегії покупки часто виходять за рамки бюджету. Як же зробити закупівлі не тільки комфортними, а й максимально вигідними? Ділимося перевіреними лайфхаками економії з сервісом Zakaz.ua та мережею супермаркетів Auchan.

Плануйте заздалегідь і заощаджуйте більше

Основний секрет економії - правильне планування. Складайте списки продуктів, необхідних на тиждень, і уникайте спонтанних покупок. Використовуючи сервіс Zakaz.ua, ви можете в спокійній домашній обстановці вибрати все необхідне, порівняти ціни і зупинитися тільки на найвигідніших варіантах.

Слідкуйте за акціями та знижками онлайн

Zakaz.ua регулярно публікує інформацію про спеціальні пропозиції та акції Ашан. Сервіс дає змогу в реальному часі відстежувати знижки та промо-пропозиції, щоб ви завжди знали, на чому можна істотно заощадити. Використовуючи такі акції, можна значно скоротити витрати на щотижневі закупівлі продуктів і побутових товарів.

Користуйтеся промокодами та купонами

Ще один перевірений спосіб економії - використання промокодів і купонів. Підписавшись на розсилку Zakaz.ua, ви регулярно отримуватимете промокоди на знижки та спеціальні пропозиції від супермаркету Ашан. Застосовуйте ці промокоди при оформленні замовлення, і відчуєте приємну різницю в підсумковій вартості.

Замовляйте доставку, щоб не переплачувати

Доставка продуктів від Zakaz.ua допомагає уникнути зайвих витрат, які виникають під час імпульсивних покупок у магазині. Завдяки чітко спланованому онлайн-замовленню ви уникаєте придбання непотрібних товарів і знижуєте підсумкову суму чека.

Переваги сервісу Zakaz.ua з Ашан

  • Зручність: Замовлення прямо з дому в будь-який час доби.

  • Економія часу: Відсутність необхідності відвідувати супермаркет особисто.

  • Контроль бюджету: Можливість порівнювати ціни та обирати оптимальні пропозиції.

  • Свіжість і якість: Продукти напряму з Ашан, відібрані спеціально для вас.

Закупівлі на тиждень із Zakaz.ua та Ашан - це зручне рішення, яке економить час і бюджет, даруючи можливість займатися дійсно важливими справами.

Спробуйте самі та переконайтеся, наскільки приємнішою стала ваша щотижнева закупівля з сервісом Zakaz.ua в Ашан!

 

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