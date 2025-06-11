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Штрафи понад ₴289 тис.: на Миколаївщині продавали сигарети без акцизу й алкоголь нижче мінімуму

Податківці з правоохоронцями перевірили підприємців Миколаївщини. Фото: ДПСПодатківці з правоохоронцями перевірили підприємців Миколаївщини. Фото: ДПС

Податківці Миколаївської області провели перевірки підприємців, які торгують алкоголем та тютюновими виробами, і виявили низку порушень, загальна сума штрафів перевищила 289 тисяч гривень.

Як зазначили в обласному управлінні ДПС, порушення зафіксували під час рейдів у Первомайську та Південноукраїнську.

Податківці з правоохоронцями перевірили підприємців Миколаївщини. Фото: ДПСПодатківці з правоохоронцями перевірили підприємців Миколаївщини. Фото: ДПС
Податківці з правоохоронцями перевірили підприємців Миколаївщини. Фото: ДПСПодатківці з правоохоронцями перевірили підприємців Миколаївщини. Фото: ДПС
Податківці з правоохоронцями перевірили підприємців Миколаївщини. Фото: ДПСПодатківці з правоохоронцями перевірили підприємців Миколаївщини. Фото: ДПС

Зокрема, податківці виявили тютюнові вироби, ввезені з Молдови, які не мали акцизних марок українського зразка. Також деякі підприємці продавали алкоголь за цінами, нижчими за встановлені мінімальні, та не дотримувалися правил використання касових апаратів.

В результаті перевірок правоохоронці склали адмінпротоколи.

Нагадаємо, що за перші п’ять місяців цього року підприємці Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 17,1 мільйона гривень за ліцензії на виробництво і торгівлю алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет і пальним. 

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