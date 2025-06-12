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ЄС запроваджує нові мита на сільгосппродукцію та добрива з Росії та Білорусі

ЄС запроваджує нові мита на сільгосппродукцію та добрива з Росії та Білорусі.Фото: SuperAgronom.comЄС запроваджує нові мита на сільгосппродукцію та добрива з Росії та Білорусі.Фото: SuperAgronom.com

Рада міністрів Європейського Союзу з питань юстиції та внутрішніх справ, яка відбувається в Люксембурзі, ухвалила рішення про запровадження нових тарифів на імпорт сільськогосподарської продукції та добрив з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на європейських дипломатів.

Нові митні обмеження наберуть чинності з 1 липня 2025 року. Згідно з рішенням, підвищені тарифи стосуватимуться, зокрема, цукру, оцту, борошна та кормів для тварин.

Також встановлено тариф у 6,5% на імпорт добрив із Росії та Білорусі, а до нього додається митний збір у розмірі 40–45 євро за тонну на період 2025–2026 років. Очікується, що до 2028 року митний тиск зросте до 430 євро за тонну.

Раніше цю ініціативу підтримав Комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі, який погодився з пропозицією Єврокомісії та Ради ЄС щодо підвищення мит на російсько-білоруську агропродукцію на 50%.

Це рішення є частиною ширших зусиль ЄС із посилення економічного тиску на Москву та Мінськ у відповідь на агресію проти України. У Брюсселі також розглядають можливість обмежити доступ Росії до енергетичної інфраструктури, зокрема — «Північного потоку», а також ввести валютний контроль у разі блокування санкцій Угорщиною.

Нові заходи є логічним продовженням санкційної політики ЄС і спрямовані на обмеження економічних ресурсів, які можуть бути використані у війні проти України.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення тарифів на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%.

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