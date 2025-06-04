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Трамп удвічі підвищив мита на імпорт сталі та алюмінію — до 50%

Дональд Трамп, фото: Getty ImagesДональд Трамп, фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп підписав указ про підвищення тарифів на імпорт сталі та алюмінію з 25% до 50%.

Відповідний документ оприлюднено на сайті Білого дому.

Згідно з указом, нові мита почнуть діяти з 4 червня 2025 року о 00:01 за східним літнім часом. Вони стосуватимуться товарів, ввезених для споживання або вивезених зі складу для споживання.

Трамп наголосив, що підвищення тарифів відбувається з міркувань національної безпеки. За його словами, ці дії спрямовані на захист американської промисловості від надмірного імпорту, який може створювати ризики для безпеки країни.

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«Я визначив, що необхідно скоригувати імпорт, щоб він не загрожував національній безпеці», — йдеться в указі.

Президент також доручив профільному міністерству й надалі моніторити ситуацію на ринку сталі та алюмінію.

Нагадаємо, Дональд Трамп хотів ввести 50% мита на товари з ЄС з 1 червня. Він звинуватив ЄС у несправедливих умовах для американського бізнесу та торгівлі.

Однак пізніше він погодився перенести дату запровадження 50% мит на європейські товари до 9 липня 2025 року.

Водночас міжнародний торговий суд США визнав незаконними та заблокував більшість глобальних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

Введення мита США

2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.​

Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.​

Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.

Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.

Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на тлі нових торговельних бар’єрів з боку Сполучених Штатів Європейський Союз стає дедалі привабливішим партнером для міжнародної співпраці.

Наприкінці квітня Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть зменшити мита на китайські товари, однак повного скасування не буде.

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