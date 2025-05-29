Суд США визнав незаконними більшість глобальних тарифів, запроваджених Трампом

Президент США Дональд Трамп, фото: AP

Міжнародний торговий суд США визнав незаконними та заблокував більшість глобальних мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Bloomberg.

У рамках судового розгляду Дональда Трампа звинуватили у неправомірному використанні закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. Цей закон надає президентові розширені повноваження у сфері фінансових обмежень під час надзвичайних ситуацій, здебільшого — для впровадження санкцій.

Адміністрація Дональда Трампа, обґрунтовуючи мита, заявляла, що причиною є національні надзвичайні загрози, зокрема торговельний дефіцит США та наркоторгівля на кордоні. Як вказали судді, під час слухань юристи Трампа прямо визнавали, що мета мит — чинити тиск на інші держави з метою укладення вигідніших торговельних угод.

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Суд постановив, що Білий дім має 10 днів на виконання рішення, хоча конкретних дій для скасування мит не визначено.

Рішення охоплює низку мит: глобальні фіксовані тарифи, підвищені ставки для Китаю, а також мита, пов’язані з фентанілом, які стосуються імпорту з Китаю, Канади та Мексики. Водночас мита, запроваджені на інших правових підставах — зокрема на сталь, алюміній та автомобілі — залишаються чинними.

Міністерство юстиції вже подало апеляцію. Остаточне рішення ухвалюватиме Верховний суд США. До того часу мита залишаються заблокованими, якщо апеляційна інстанція не дозволить тимчасове їх відновлення.

На тлі новини ф’ючерси на американські фондові індекси зросли: зокрема, контракти на Nasdaq 100 піднялися на 2,1%. Також зафіксовано зміцнення долара і різке падіння єни.

Нагадаємо, Дональд Трамп хотів ввести 50% мита на товари з ЄС з 1 червня. Він звинуватив ЄС у несправедливих умовах для американського бізнесу та торгівлі.

Однак пізніше він погодився перенести дату запровадження 50% мит на європейські товари до 9 липня 2025 року.

Введення мита США

2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.​

Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.​

Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.

Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.

Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на тлі нових торговельних бар’єрів з боку Сполучених Штатів Європейський Союз стає дедалі привабливішим партнером для міжнародної співпраці.

Наприкінці квітня Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть зменшити мита на китайські товари, однак повного скасування не буде.