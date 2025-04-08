Майже 70 країн хочуть перемовин із США через торгові мита Трампа

Скотт Бессент, фото: Getty Images

Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення нещодавно запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.

Виступаючи на Fox News, він зазначив, що ці країни прагнуть відновити баланс у світовій торгівлі.​

За його словами, усі ці країни прагнуть «відновити баланс світової торгівлі».

— Від імені президента я радий приєднатися до Офісу торгового представника США для початку переговорів з Японією, оскільки ми працюємо над втіленням президентського бачення нової золотої ери глобальної торгівлі, — зазначив міністр.

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Окрім того, Скотт Бессент висловив сподівання, що саме Японія отримає пріоритет у цих переговорах, адже, як він зазначив, ця країна є «важливим союзником» для США і «дуже швидко відгукнулася» щодо тарифів.

— Японія є дуже важливим військовим союзником, дуже важливим економічним союзником, і в США є багато історій із ними. Але це буде дуже насичений період, і якщо президент Трамп знову забезпечить собі максимальні переговорні можливості, і як тільки він досягне максимального впливу, він буде готовий почати переговори, — додав він.

Нагадаємо, що 2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.​

Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.​

Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.