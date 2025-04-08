Майже 70 країн хочуть перемовин із США через торгові мита Трампа
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- Марія Хаміцевич
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15:00, 08 квітня, 2025
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Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення нещодавно запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.
Виступаючи на Fox News, він зазначив, що ці країни прагнуть відновити баланс у світовій торгівлі.
За його словами, усі ці країни прагнуть «відновити баланс світової торгівлі».
— Від імені президента я радий приєднатися до Офісу торгового представника США для початку переговорів з Японією, оскільки ми працюємо над втіленням президентського бачення нової золотої ери глобальної торгівлі, — зазначив міністр.
Окрім того, Скотт Бессент висловив сподівання, що саме Японія отримає пріоритет у цих переговорах, адже, як він зазначив, ця країна є «важливим союзником» для США і «дуже швидко відгукнулася» щодо тарифів.
— Японія є дуже важливим військовим союзником, дуже важливим економічним союзником, і в США є багато історій із ними. Але це буде дуже насичений період, і якщо президент Трамп знову забезпечить собі максимальні переговорні можливості, і як тільки він досягне максимального впливу, він буде готовий почати переговори, — додав він.
Нагадаємо, що 2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.
Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.
Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.
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