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Євросоюз готує відповідь на $28 мільярдів на нові мита Трампа, — Reuters

Будівля Єврокомісії. Фото:EC - Audiovisual ServiceБудівля Єврокомісії. Фото:EC - Audiovisual Service

Найближчими днями країни Європейського Союзу планують об’єднатися проти нових мит, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. ЄС може затвердити перший пакет контрзаходів, спрямованих на американські товари загальною вартістю до 28 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Євросоюз приєднується до Китаю та Канади, які вже відповіли на американські мита, що свідчить про загострення торгового конфлікту зі США.

Наразі країни ЄС стикаються з митами у 25% на сталь, алюміній і автомобілі, а також із «дзеркальними» митами у 20% на більшість інших товарів. Під дію мит потрапляє близько 70% європейського експорту до США, обсяг якого становить $585 мільярдів. У майбутньому США можуть запровадити додаткові мита на мідь, ліки, мікрочипи та деревину.

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Єврокомісія планує представити список американських товарів, на які пропонується накласти мита у відповідь. До нього увійдуть м’ясо, зернові, вино, деревина, одяг, а також жувальна гумка, зубна нитка, пилососи й туалетний папір.

У Люксембурзі відбудеться зустріч представників торгівлі всіх 27 країн ЄС, де обговорять наслідки мит Трампа та узгодять спільну відповідь.

Франція наполягає на ширшій реакції, яка включатиме зупинку інвестицій у США, тоді як Ірландія закликає до обережності через значну частку експорту до США. Італія ж сумнівається у доцільності симетричної відповіді.

Переговори з Вашингтоном поки не дали результатів. Єврокомісар з питань торгівлі Марош Шефчович назвав їх «відвертими», але підкреслив, що американські мита є «шкідливими та безпідставними».

Пропозицію Єврокомісії щодо контрмит винесуть на голосування 9 квітня. Якщо її підтримає кваліфікована більшість (15 країн, що представляють 65% населення ЄС), мита почнуть діяти у два етапи: частина — з 15 квітня, решта — через місяць.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав указ, яким оголосив надзвичайний стан в економіці країни для впровадження нової митної політики. Ця ініціатива передбачає запровадження «взаємних мит» у розмірі щонайменше 10%.

Після цього Китай ввів з 10 квітня 34% мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки. Це стало відповіддю на дії президента США Дональда Трампа, який запровадив мита та посилив торговельну війну.

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