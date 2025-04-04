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Китай вводить мита на весь імпорт зі США

Китай запровадив мита на американські товари. Фото: Getty imagesКитай запровадив мита на американські товари. Фото: Getty images

З 10 квітня Китай вводить 34% мита на весь імпорт зі Сполучених Штатів Америки. Це стало відповіддю на дії президента США Дональда Трампа, який запровадив мита та посилив торговельну війну.

Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.

Також влада Китаю ухвалила рішення обмежити експорт семи видів рідкоземельних металів, а також запустити антидемпінгове розслідування щодо медичних рентгенівських трубок з США та Індії. Крім того, у країні мають намір припинити імпорт продукції птахівництва з двох американських компаній, додати 11 американських оборонних компаній до списку ненадійних та запровадити експортний контроль щодо 16 американських фірм.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про масштабні митні тарифи проти торговельних партнерів США.

Після цього Європейський Союз повідомив, що завершує підготовку першого пакету заходів у відповідь на введення президентом США Дональдом Трампом мит на імпорт.

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