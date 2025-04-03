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ЄС готується відповісти на мита США

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Getty ImagesПрезидент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Getty Images

Європейський Союз завершує підготовку першого пакету заходів у відповідь на введення президентом США Дональдом Трампом мит на імпорт.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона впевнена, що через ці мита світова економіка масово постраждає та додала: «Наслідки будуть жахливими для мільйонів людей по всьому світу». Президентка Європейської комісії зазначила, що ЄС готується захистити свої інтереси та бізнес.

«Ми готові захищати Європу, але є й інший шлях. Ще не пізно вирішити ці питання через діалог. Саме тому наш комісар з питань торгівлі Марош Шефчович активно співпрацює з американськими колегами. Ми прагнемо зменшувати бар’єри, а не створювати нові. Давайте перейдемо від конфронтації до переговорів», — наголосила вона.

Фон дер Ляєн також звернулася до громадян ЄС, зазначивши, що Європа має всі ресурси, щоб подолати ці виклики. Вона нагадала, що ЄС є найбільшим ринком у світі з 450 мільйонами споживачів, і запевнила, що Європа підтримуватиме тих, хто постраждав від нових мит. Зокрема, вже оголошено про заходи підтримки сталеливарної та автомобільної галузей, а також обмежено обсяги імпорту сталі без мита.

Нагадаємо, Дональд Трамп оголосив про масштабні митні тарифи проти торговельних партнерів США.

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