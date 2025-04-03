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У Мінекономіки України про мита США: Ситуація непроста, але не критична

Юлія Свириденко, фото: zn.uaЮлія Свириденко, фото: zn.ua

Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари.

Очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко у своєму дописі у Facebook зазначила, що ситуація є непростою, але не критичною. Вона підкреслила, що Україна уникнула таких високих тарифів, як Молдова (31%) або ЄС (20%).

За її словами, минулого року Україна експортувала до США товарів на суму 874 мільйони доларів, з яких 363 мільйони припали на чавун, а ще 112 мільйонів — на труби. Водночас імпорт зі США становив 3,4 мільярда доларів.

Міністерка зауважила, що універсальне американське мито найбільше позначиться на малих виробниках. Уряд уже працює над тим, щоб покращити торговельні умови для України. Вона нагадала, що країна постачає до США понад 600 різних категорій товарів, з яких 65 позицій мають експортний обсяг понад 1 мільйон доларів.

Юлія Свириденко також наголосила, що Україна залишається надійним союзником і партнером для США, а справедливі умови торгівлі принесуть вигоду обом країнам.

Нагадаємо, що Європейський Союз завершує підготовку першого пакету заходів у відповідь на введення президентом США Дональдом Трампом мит на імпорт.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що через ці мита світова економіка масово постраждає та додала: «Наслідки будуть жахливими для мільйонів людей по всьому світу». Вона зазначила, що ЄС готується захистити свої інтереси та бізнес.

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