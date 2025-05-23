Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп хоче ввести 50% мита на товари з ЄС з 1 червня. Він звинуватив ЄС у несправедливих умовах для американського бізнесу та торгівлі.

Про це він написав 23 травня у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, Євросоюз був створений «для вигоди з торгівлі зі США» і є «надзвичайно складним партнером».

Скриншот з соцмережі Truth Social

Серед причин запровадження мит Трамп назвав торговельні бар’єри, податки на додану вартість, штрафи проти американських компаній, валютні маніпуляції та численні судові позови, які він вважає необґрунтованими.

— Їхні торговельні бар’єри, податки на додану вартість, абсурдні штрафи для корпорацій, немонетарні торговельні перешкоди, маніпуляції з валютою, несправедливі та необґрунтовані судові позови проти американських компаній та багато іншого призвели до торговельного дефіциту зі США, який сягає понад 250 мільярдів доларів на рік, що є абсолютно неприйнятним. Наші переговори з ними не дають жодних результатів! Тому я рекомендую запровадити прямі мита в розмірі 50% на товари з Європейського Союзу, починаючи з 1 червня 2025 року. Мита не застосовуватимуться до товарів, вироблених у США. Дякую вам за увагу до цього питання!», — заявив Дональд Трамп.

Раныше США та Китай все ж таки домовилися про зниження митних тарифів на 90 днів у межах значної деескалації торгівельної війни.

Введення мита США

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2 квітня 2025 року президент Дональд Трамп оголосив про введення 10% мита на всі імпортні товари, а також про додаткові, вищі тарифи для деяких країн, зокрема 34% для Китаю та 20% для Європейського Союзу. Ці заходи спричинили занепокоєння серед міжнародних партнерів та викликали побоювання щодо можливого зростання інфляції та уповільнення економічного зростання.​

Крім того, Китай заявив про готовність протистояти торговельній війні зі США, підкресливши, що не існує переможців у таких конфліктах. Представник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь зазначив, що останні тарифні заходи США не сприяють серйозному діалогу між країнами.​

Своєю чергою Дональд Трамп оголосив про 54% мито на увесь китайський імпорт. У відповідь Китай повідомив, що з 10 квітня запроваджує 34% тарифів на імпорт зі США. Це викликало обурення з боку Трампа, який пообіцяв додаткові обмеження, якщо Пекін не відступить. А 9 квітня США запровадили новий тариф у розмірі 104% на китайські товари.

Також Міністерство економіки України розглядає можливість перегляду торговельних умов зі США після запровадження американських мит на українські товари. Там зазначили, що ситуація є непростою, але не критичною.

Слід зазначити, Міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що близько 70 країн звернулися до Сполучених Штатів з метою обговорення запроваджених президентом Дональдом Трампом тарифів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що на тлі нових торговельних бар’єрів з боку Сполучених Штатів Європейський Союз стає дедалі привабливішим партнером для міжнародної співпраці.

Наприкінці квітня Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть зменшити мита на китайські товари, однак повного скасування не буде.